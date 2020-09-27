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阿根廷最大光伏电站正式投入运营

2020年09月27日13:32  来源：人民网-国际频道
 

人民网布宜诺斯艾利斯9月26日电（记者 姚明峰）26日，由中国企业承建的阿根廷高查瑞300兆瓦光伏发电项目获得了阿根廷电力市场管理机构的许可，正式投入商业运营。这标志着该国最大的光伏电站项目建设工作圆满完成。

高查瑞项目由中国电力建设集团（中国电建）和上海电力建设有限责任公司联合中标承建，位于阿根廷西北部胡胡伊省的普纳地区，平均海拔约4000米，是全球海拔最高的大型光伏项目之一。项目总占地约600公顷，建有3座100兆瓦的光伏电站和一座345千伏升压，共计安装约120万块光伏板。

中国电建阿根廷分公司总经理涂水平介绍，在首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中阿两国签署该项目的合作文件，2018年4月项目正式开工；2019年10月，项目机械工程正式完工，进入调试阶段；今年9月15日，项目满负荷投运，成功并入阿根廷国家电网系统。疫情期间，中方人员一手紧抓疫情防控，一手保障生产运行，克服重重困难，最终保证了项目的顺利运营。

项目正式投入运营后，不仅可以极大缓解当地电力负荷的紧张状况，还可为当地政府带来约5000万美元的发电收入。未来项目将继续为当地提供运营维护等工作岗位，拉动当地采矿和冶炼等产业的发展，将有力促进当地经济发展，改善民众生活。据悉，中方正在大力推动后续200MW扩建项目，继续推动中阿两国务实合作。

(责编：苏缨翔、燕勐)
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