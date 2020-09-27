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第30届“中国文化日”活动在东京开幕

2020年09月27日13:08  来源：人民网-国际频道
 
日本观众正在欣赏《日中友好会馆馆藏中国书画展》
日本观众正在欣赏《日中友好会馆馆藏中国书画展》

人民网东京9月27日电（记者 刘军国）第30届“中国文化日”——《日中友好会馆馆藏中国书画展》9月26日在东京拉开帷幕。

此次共展出40幅中国名家的书法绘画作品，将一直持续到10月18日。书法部分展出了郭沫若、赵朴初、启功、沙孟海、欧阳中石、沈鹏、费新我、韩天衡等艺术家的20幅精品；绘画部分则展出了关山月、吴作人、程十发、郑乃珖、孔仲起、潘公凯、乔十光等艺术家的20幅精品。

此次展览旨在通过中国书法绘画艺术精品的展示，深化中日文化交流，增进日本人民对中国文化的了解与喜爱，促进两国民心相通，为推动新时代中日友好合作关系夯实民意基础。

据悉，为确保本次活动高水平举办，主办方邀请中国书画专家协助甄选作品、撰写作品介绍；邀请日本汉学专家协助翻译作品中的诗词内容，强化中国文化背景介绍；专门安排画廊讲座，帮助观众更好理解与欣赏本次展出的中国书画精品；在展场设置专栏，回顾日中友好会馆文化交流活动走过的不平凡历程等等。

日中友好会馆制定了详细周密的防疫措施，在展场门口实施体温检测并提供消毒酒精、取消开幕式并缩短每天开馆时间、调查问卷由纸质填写改为在线回答、限制同一时间入场人数、为展场工作人员提供防护面罩、专用手套等防护支持并安排专业机构每天对展场进行消毒与清扫。

“中国文化日”是日中友好会馆于1990年创立的文化交流品牌项目，每年秋季邀请中国各地文化艺术团组赴日举办展览和演出活动，凭借精心策划与精细展示受到日本观众的喜爱与肯定。今年的第30届“中国文化日”活动除了展览活动《日中友好会馆馆藏书画展》外，还包括演出活动《优美与跃动的对比——中国二胡·日本鼓音乐会》。

本次展览由日中友好会馆主办，中国驻日本大使馆、日中友好协会、日中文化交流协会、日中友好议员联盟、全日本书道联盟等单位为展览提供后援支持。日中友好会馆是中日两国政府共同事业，成立于1988年。作为日中友好七团体之一，日中友好会馆30多年来一直致力于开展中日文化、教育和青少年交流，为推动两国友好交流与合作发挥了积极作用。

(责编：苏缨翔、燕勐)
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