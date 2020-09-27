作出无愧于人民、无愧于历史的抉择

“历史接力棒已经传到我们这一代人手中，我们必须作出无愧于人民、无愧于历史的抉择。”在第七十五届联合国大会一般性辩论上，习近平主席重申中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，呼吁各国团结起来，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体，共同创造世界更加美好的未来。

当前，新冠肺炎疫情全球大流行使百年未有之大变局加速演进，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻调整，世界进入动荡变革期，人类面临许多共同挑战，正站在新的十字路口，必须作出正确的抉择。这次疫情再次表明，各国紧密相连，人类命运与共，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，团结合作才是人间正道。面对各种全球性威胁和挑战，国际社会比以往任何时候都更需要团结合作，更需要维护多边主义，更需要坚持国际公正和道义。历史和现实都告诉我们，只要世界各国秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义、走团结合作之路，就一定能够共同应对各种全球性问题，共建美好地球家园。

联合国75年不平凡历程充分表明，世界问题多得很、大得很，全球性挑战日益上升，应该也只能通过对话合作解决。这次疫情不仅是对各国执政能力的大考，也是对全球治理体系的检验，深刻启示我们要坚持走多边主义道路，维护以联合国为核心的国际体系，推进全球治理体系改革和完善。单边主义没有出路，任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力，更不能在世界上我行我素，搞霸权、霸凌、霸道，应当坚持共商共建共享，由各国共同维护普遍安全，共同分享发展成果，共同掌握世界命运。各国关系和利益只能以制度和规则加以协调，不能谁的拳头大就听谁的，大国更应该带头做国际法治的倡导者和维护者，遵信守诺，不搞例外主义，不搞双重标准，也不能歪曲国际法，以法治之名侵害他国正当权益、破坏国际和平稳定。靠冷战思维，以意识形态划线，搞零和游戏，既解决不了本国问题，更应对不了人类面临的共同挑战，要以对话代替冲突，以协商代替胁迫，以共赢代替零和，把本国利益同各国共同利益结合起来，努力扩大各国共同利益汇合点，建设和谐合作的国际大家庭。面对经济全球化大势，像鸵鸟一样把头埋在沙里假装视而不见，或像堂吉诃德一样挥舞长矛加以抵制，都违背了历史规律，要秉持开放包容理念，坚定不移构建开放型世界经济，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制。

中国是世界上最大的发展中国家，走的是和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路。习近平主席强调：“我们永远不称霸，不扩张，不谋求势力范围，无意跟任何国家打冷战热战，坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端。我们不追求一枝独秀，不搞你输我赢，也不会关起门来封闭运行，将逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济发展开辟空间，为世界经济复苏和增长增添动力。”习近平主席宣布中国将向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划再提供5000万美元支持、将设立规模5000万美元的第三期中国—联合国粮农组织南南合作信托基金等务实举措。中国立场、中国担当、中国贡献，充分彰显了中国始终做多边主义的践行者、积极参与全球治理体系改革和建设、坚定不移维护和引领经济全球化、坚持推动构建人类命运共同体的决心和信念，充分展现了中国坚定维护以联合国为核心的国际体系、坚定维护以国际法为基础的国际秩序、坚定维护联合国在国际事务中的核心作用的实际行动。

和平与发展是当今时代的主题，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。面对全球性威胁和挑战，国际社会扛起历史责任，展现时代担当，加强团结合作，坚持多边主义，完善全球治理，就一定能共同促进地球村持久和平安宁，共同创造更加繁荣美好的世界。

《 人民日报 》（ 2020年09月26日 01 版）

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