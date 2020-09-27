贡献全球抗疫、减贫、发展 中国永不缺席！

当前，世界深陷新冠肺炎疫情蔓延的泥潭，全球经济预计萎缩逾5.2%，7000万至1亿人将陷入贫困，人类发展指数出现30年来首次倒退，联合国2030年可持续发展议程的落实前景堪忧，广大发展中国家更因其经济基础和卫生体系薄弱，抗疫与减贫压力双重叠加，发展振兴的风险挑战愈发严峻。在此背景下，中国和联合国在9月26日共同举办减贫与南南合作高级别会议，为发展中国家团结合作、共克时艰注入新动力。中国行动、中国经验、中国态度更将为广大发展中国家共谋抗疫减贫之路、共商发展合作大计、共建繁荣和谐未来发挥重要作用。

中国行动为全球抗疫、减贫和发展提供保障

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，中国向32个国家派出34支医疗专家组，向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助。截至9月初，中国总计出口口罩1515亿只、防护服14亿件、护目镜2.3亿个、呼吸机20.9万台、检测试剂盒4.7亿人份、红外测温仪8014万件。中国的医护人员逆行驰援，中国的抗疫物资供给全球，中国的人道主义行动感动了世界。立己达人、兼善天下，中国始终将自身发展同发展中国家共同发展紧密联系。据不完全统计，中国在南南合作框架下向广大发展中国家提供了超过4000亿元人民币对外援助，实施了近3000个成套援助项目。联合国秘书长古特雷斯曾表示，中国在非洲及其他发展中国家的投资有力支持了当地发展，使民众广泛参与到发展进程中，最大程度从与中国的合作中受益。这些合作不仅对实现全球减贫和发展目标做出重要贡献，同时还产生协同效应促进全球经济繁荣发展。和平稳定是发展的前提。中国是联合国第二大维和摊款国和会费国，是安理会常任理事国第一大出兵国。30年来，先后参加25项联合国维和行动，累计派出维和官兵4万余人次，为维护世界特别是欠发达国家和地区和平稳定、促进共同发展作出积极贡献。

中国经验为全球抗疫、减贫和发展提供借鉴

疫情突如其来，如何治疗防控完全没有成熟的方法。经过广大医护、科研人员冒着生命危险不断探索，中国50天内7次制定并更新诊疗方案，共公布7版防控方案，将防控、诊疗、病例监测、流行病学调查、密切接触者管理等方案和实验室检测技术指南等文件翻译成多种语言，及时分享给全球180多个国家、10多个国际和地区组织，并开设面向全球的疫情防控网上知识中心，助力全球抗疫。今年是中国全面建成小康社会收官之年，也是脱贫攻坚战的决胜之年。改革开放40多年来，中国让7亿多人脱贫，对世界减贫贡献率超70%，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。在长期扶贫探索中，中国形成了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局，各地也探索出产业扶贫、易地搬迁、金融扶贫、教育扶贫、生态扶贫等政策和做法，精准扶贫、精准脱贫的基本方略坚持把扶贫同扶志相结合，激发群众内生动力，提升了贫困地区可持续发展能力，成功走出了一条中国特色扶贫开发道路。中国的减贫事业不仅有助于满足中国人民对美好生活的向往，也助力联合国2030年可持续发展目标的实现。2007年以来，中国和东盟连续13年举办社会发展与减贫论坛。中国国际扶贫中心和坦桑尼亚总统府计划委员会合作，建起非洲大陆上第一个村级减贫学习中心。此外，中国撰写了《消除绝对贫困，中国的实践》扶贫案例选编，分享减贫实践与经验。中国科学院撰写了《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2020）》，为各国加强2030年议程落实监测评估提供借鉴。

中国态度为全球抗疫、减贫和发展提供信心

当前，世界面临疫情与百年未有大变局的叠加冲击，单边主义、保护主义、霸凌主义甚嚣尘上，部分发达国家对国际发展合作的投入明显降低甚至大开历史倒车。沧海横流方显英雄本色。无论外部环境如何变化，中国坚定倡导多边主义，坚定推进全球抗疫、减贫、发展的人间正道不会动摇。在二十国领导人特别峰会上，中国呼吁各国减免关税、取消壁垒、畅通贸易，提振世界经济复苏士气。在中非团结抗疫特别峰会上，中国为非洲兄弟“雪中送炭”，宣布继续向非方提供物资援助、派遣医疗专家组，加快非洲疾控中心总部建设，承诺新冠疫苗率先惠及非洲国家，并进一步延长缓债期限等。在73届世卫大会上，中国承诺两年内提供20亿美元国际援助，建立30个中非对口医院合作机制，做好在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽工作，并将新冠疫苗作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。在75届联大一般性辩论中，中国承诺向联合国新冠肺炎疫情全球人道主义应对计划再提供5000万美元支持，设立规模5000万美元的第三期中国－联合国粮农组织南南合作信托基金，中国－联合国和平与发展基金在2025年到期后延期5年，设立联合国全球地理信息知识与创新中心和可持续发展大数据国际研究中心。此外，中国还将不断深化同各发展中国家在“南南合作援助基金”、“东亚减贫合作倡议”、“中非减贫惠民合作计划”等框架下的合作项目，加强2030年可持续发展议程同共建“一带一路”对接，打造减贫和发展新引擎。

无论百年变局还是世纪疫情，无论是单边主义还是霸凌干涉，任何势力、任何逆流都不能动摇中国同广大发展中国家团结合作的决心，更无法阻挡我们实现民族复兴的步伐。其作始也简，其将毕也必巨。中国作为广大发展中国家最真诚的朋友和最可靠的伙伴，在夺取脱贫攻坚全面胜利、全面建成小康社会的过程中，也将为全人类抗击疫情、消除贫困、发展振兴不断贡献中国力量！

(责编：徐祥丽、燕勐)