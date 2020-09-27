天涯咫尺 命运与共——记中国巴西云端音乐会

杨万明大使在国庆招待会上致辞

人民网巴西9月26日消息（记者 范剑青）巴西当地时间9月26日11时，一场由中国和巴西音乐家共同奉献的“天涯咫尺，命运与共——中巴云端音乐会”在中国驻巴西使馆新媒体平台首映。为庆祝新中国成立七十一周年，中国驻巴西使馆专门举办了线上国庆招待会暨中巴云端音乐会。巴西副总统莫朗等巴领导人、政府官员和各界友好人士通过致函等多种方式向中国政府和人民表达诚挚祝贺。招待会暨云端音乐会还通过人民日报、中央广播电视总台、中国文化网及巴环球电视台、旗手电视台、中北部传媒集团等两国主流媒体旗下十余个新媒体平台全球同步首发，实时在线观看人数超过250万。

中国驻巴西大使杨万明在招待会上致辞说，面对疫情挑战，中巴两国始终守望相助、团结合作。今年来，两国元首多次通话、互致信函，就加强疫情防控及双边各领域合作达成重要共识。中国政府和社会各界通过物资援助、协助采购、经验交流、合作研发疫苗等多种方式积极支持巴方抗疫。中方愿同巴方规划好疫情下和疫后两国各领域合作，更好造福两国人民，共谱新时代两国友好的精彩乐章。

音乐会以中央音乐学院室内乐园演奏的《欢庆序曲》开篇，这段欢快的乐曲，表达了新时代到来之际人们内心的喜悦心情，热情欢腾的主题高歌着新时代赋予人们的美好生活。乐曲中段融入了中国民歌《送我一支玫瑰花》和《小河淌水》的音乐素材，以优美的旋律和充满激情的音乐情绪描绘出中华各族人民团结和睦、万象更新的灿烂前景。

巴西国家剧院交响乐团为这场音乐会献上了弦乐四重奏《巴西水彩》。这是2016年里约奥运会的开幕式歌曲。1939年，巴西著名作曲家波洛索在一个暴风雨夜创作出该曲，歌颂了巴西独特的自然风光和高尚的民族精神。长期以来，《巴西水彩》被全球众多知名音乐人演绎或翻唱。

巴西明日之潮—马累音乐学校青少年乐园献上了管弦乐《我的中国心》。明日之潮-马累音乐学校位于里约北部最大的贫民窟——马累社区，学校筹建于2010 年。从2011 年起，中国国家电网巴西控股公司长期资助该校。如今学校已累计让6000 名出身贫寒的马累孩子受益。马累乐团也逐步成长为巴西当地有名的交响乐团，多次受邀到巴西当地的著名剧院表演。马累音乐学校的学生们，通过这支乐曲表达了中巴人民之间的真切友情。音乐会间歇插播了一位马累学生父亲的致辞，这位家长感谢中资企业对学校的资助，让贫民社区的孩子能够得到正规的教育。说到动情处，这位家长双眼含泪。

中巴两国音乐家专门为本场线上音乐会编创了中西混合室内乐《飘香万里》。该曲将巴西波萨诺瓦代表作《伊巴内玛女孩》和中国经典民歌《茉莉花》巧妙融合，由中央音乐学院民族室内乐团和巴西国家剧院交响乐团弦乐四重奏通过云合作方式共同演奏，体现了中巴文化交融、艺术合作的新尝试。《伊帕内玛女孩》创作于1962年，作曲家通过音乐赞美了他在里约伊帕内玛沙滩偶遇的一位美丽少女。此曲在全球用多种语言广泛传唱，是展现巴西文化的代表曲目之一。《茉莉花》是海外知名度最高的中国歌曲之一，旋律柔美婉转，展现了中国文化高洁含蓄的精神内涵。

活动直播期间，两国网友留言超过30万次。众多观众留言为中国和中巴友谊喝彩，点赞这场旋律唯美动人、内涵直击人心的视听盛宴。

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