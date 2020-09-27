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明月千里寄相思

本报记者 汪灵犀

2020年09月27日08:59  来源：人民网－人民日报海外版
 

团圆之夜的台北夜景。
　　（资料图片）

澳门艺术家精心设计数只巨型兔仔花灯，迎接中秋到来。
　　（澳门特区新闻局供图）

台湾民众在中秋之夜点亮天灯，放飞平安祈福。
　　（资料图片）

“大坑舞火龙”是国家级非物质文化遗产，每年中秋节期间会在香港大坑社区登场。
　　（资料图片）

台湾弘文中学学生创意彩绘柚子，迎接中秋节到来。
　　林佩均摄

天上月圆，人间团圆。有中国人的地方，八月十五的月亮格外圆。对于港澳台同胞来说，中秋当然也是个大节日。秋天的丰收、月亮的圆满、月光朦胧的意境，满足中国人的生活和审美追求。这不，中秋未到，月饼、赏月、烟花、舞火龙、文旦、烤肉等话题早就热起来了。

不同的社会民俗，反映出港澳台地区不同的地域特色。相同的团圆期盼，则蕴含着中华民族共同的基因血脉和文化传承。中秋将至，港澳台同胞用不同的方式赏月抒怀，祈求幸福。

团 圆

中华民族是一个热爱团圆的民族，几乎所有民俗文化的节日、传说、故事、仪典，大都寓意对团圆的美好向往，而中秋圆月，更是将此表现得淋漓尽致。

台湾民众对月亮崇拜至极，习称其为“月娘妈”。中秋之夜，人们要在月光照泻到的阳台、庭院摆上桌几，陈上各式月饼、时令水果等敬奉“月娘妈”，以表达对月亮造福人类的感恩，并沐受“月娘妈”的祥辉。

岛内赏月佳地，第一个想到的自然是大名鼎鼎的日月潭。据说每当夕阳西下、新月东升之际，日光月影便会相映成趣，尤其在中秋之夜，明月高悬天空，映入潭内形成日月双影，清晰如画，幽美无与伦比。

浪漫的香港维多利亚港湾，则呈现一番不同美景。中秋之夜，周边高楼灯光多配合天上明月而降低亮度，港湾更显静谧优美。夜深时分，人潮渐渐散去，却有人仍在港湾旁流连忘返，随意躺下赏月，享受海风轻拂。

无论身处何方，抬头仰望，都可见天上美丽的月辉如泻，盈盈圆满，她不分天涯海角，抚慰着每一个中华儿女的心田。

平 安

舞火龙，是香港中秋最富特色的传统习俗，也是国家级非物质文化遗产之一。从每年农历八月十四晚起，铜锣湾大坑地区就一连3晚举行盛大的舞火龙活动。

火龙长近70米，用珍珠草扎成32节的龙身，插满长寿香。盛会之夜，大街小巷里蜿蜒起伏的火龙在灯光与鼓音下欢腾起舞，共同祈求健康与繁荣。舞毕，火龙身上的线香将分派给围观者，据说取得线香的人会交好运。

澳门的中秋之夜则被玉兔彩灯点亮，温馨美丽。据传，兔仔灯民俗兴于唐朝，人们把兔子视为吉祥之物，兔仔灯所照之处，就意味着把吉祥和好运送到了那儿，来年五谷丰登、人畜兴旺。

今年难得国庆与中秋同日，澳门将举办系列文化活动，包括大型民族舞剧《醒·狮》，邀请名家于澳门音乐节上演绎琵琶作品《春江花月夜》、古筝名曲《渔舟唱晚》等，与市民游客喜迎国庆、共度中秋。

“中秋白露味甜香。”在台湾，吃柚子已成中秋节必不可少的环节。因此时恰逢柚子果熟，又有“佑子”谐音，蕴意吉祥，闽台地区都爱借此讨个好彩头。中秋节吃柚子，可不能简单一剖两半了事，柚子皮要剥成花瓣一样的形状，给小朋友做成帽子，因为要“佑子”嘛。手巧的人还会在柚子皮上作画，或是把柚子做成吉祥可爱的造型，祈盼阖家幸福平安。

除了吃柚子，台湾民众中秋还爱吃烤肉。月饼、烤肉、柚子被称为台湾“中秋三宝”。不过近年来，放天灯也逐渐成为岛内民众祈福的形式之一。原本只能在每年元宵节看到的平溪天灯节温暖景象，这两年在中秋节也能看得到。灯光熄灭，屏住呼吸，一声令下，上百盏写满祝福的月亮天灯，冉冉升起，集体飞向天空，祈求平安幸福。

和 美

一场意外的疫情，给今年中秋带来了很多变化。香港刚刚摆脱第三波疫情，这其中少不了内地支援队的贡献。“感恩有您！”是日前香港市民在欢送内地核酸检测支援队时打出的横幅。

在欢送仪式上，香港特区行政长官林郑月娥向内地支援队总领队李大川颁授写有“不辞劳苦援港抗疫”字样的纪念银碟，在赠送队员的纪念品中，贴心地准备了香港生产的月饼和明信片。既是表达感恩，也是期盼家国昌顺、和和美美。

本地疫情清零超过4个月的澳门将全面重启旅业，本周恢复办理内地居民赴澳签注。由中秋节打头的“十一国庆黄金周”，成为旅游业界翘首以待的一道曙光。为迎接这个长达八日的小长假，澳门业界紧锣密鼓做足准备，希望届时丁旺财旺，让澳门重现生机。

“天上一个月亮，水里一个月亮。看月亮，思故乡。一个在水里，一个在天上。”这是海峡两岸词曲作家共同创作的一首歌曲，游子怀念故乡，语言质朴、真挚、感人。今年受疫情影响，海峡两岸则是“视频这边一个月亮，视频那边一个月亮。”台湾民众通过视频连线的形式，和大陆乡亲同庆中秋。

日前，以“两岸客家亲中华心连心”为主题的2020年海峡客家中秋文艺晚会在两岸同时上演，300多位客家乡亲通过视频连线的形式联袂演出。

当客家童谣《月光光》响起，乡情亲情在海峡两岸浓聚，两岸亲人盼望祖国和谐统一的美好心愿，眷念祖国的无限深情，抒发得淋漓尽致。“在节目中有拜月仪式，希望人团圆，相亲相爱，心连心。”一名晚会演职人员动情地说。

（未标注图片均自网络） 

(责编：艾雯、燕勐)
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