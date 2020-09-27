7部俄罗斯文学作品汉译本入围“俄中文学外交”翻译奖

人民网莫斯科9月26日电（记者 张光政）记者从26日召开的“俄中文学外交”翻译奖评选委员会视频会议上了解到，为促进俄罗斯文学在中国的翻译和传播，俄罗斯联邦出版与大众传媒署俄罗斯翻译研究院今年设立了“俄中文学外交”翻译奖。该奖项是俄罗斯翻译研究院面向世界设立的“阅读俄罗斯”翻译奖的中国分支奖，其获奖者将自动成为“阅读俄罗斯翻译奖”的入围者。

“俄中文学外交”翻译奖每两年颁发一次，奖励其间出版的最优秀的俄译汉文学作品。评选委员会由中俄双方的著名学者和翻译家组成，评选委员会秘书处设在首都师范大学北京斯拉夫中心，徐先玉任秘书。

首届“俄中文学外交”翻译奖的评选活动正在进行，预计年底之前将评选出一、二、三等奖获奖者。目前，共有7部2018—2019年间出版的俄罗斯文学作品汉译本入围，它们分别是（排名不分先后）：《怪人笔记》（安德烈·别雷著，温玉霞译，四川人民出版社出版）；《臆想之狼》（瓦尔拉莫夫著，于明清译，北京十月文艺出版社出版）；《活在你手机里的我》（格鲁霍夫斯基著，李新梅译，人民文学出版社出版）；《阳光闪耀》（库尔恰特金著，赵桂莲译，华东师范大学出版社出版）；《我的编年史：苔菲回忆录》（苔菲著，谷兴亚译，广西师范大学出版社）；《迟来的旅行者》（赫列勃尼科夫著，凌越、梁嘉莹译，人民文学出版社出版）；《我的孩子们》（雅辛娜著，陈方译，北京十月文艺出版社出版）。

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