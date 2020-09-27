特朗普提名巴雷特为美国联邦最高法院大法官

新华社华盛顿9月26日电（记者邓仙来 孙丁）美国总统特朗普26日提名联邦第七巡回上诉法院法官埃米·科妮·巴雷特为联邦最高法院大法官，以接替近日去世的露丝·巴德·金斯伯格。

特朗普当天在白宫玫瑰园宣布这一提名。特朗普称巴雷特具有非凡的才能和品质，自己在做出提名决定前仔细研究过她的履历，国会参议院应“迅速”批准这一提名。

巴雷特是特朗普就任总统以来提名的第三名保守派联邦最高法院大法官。按照相关程序，参议院将就提名举行听证会，并就是否批准巴雷特任职进行表决。

48岁的巴雷特生于美国路易斯安那州新奥尔良市，毕业于圣母大学法学院，曾任已故保守派联邦最高法院大法官安东宁·斯卡利亚的助理，现为美国联邦第七巡回上诉法院法官。

美国联邦最高法院有9名大法官，此前由5名保守派大法官和包括金斯伯格在内的4名自由派大法官组成。本月18日，金斯伯格因转移性胰腺癌并发症去世。如果巴雷特获参议院批准，保守派大法官将增加至6名。

在美国大选临近的背景下，金斯伯格的去世引发民主、共和两党关于是否应迅速确定新任大法官人选的激烈争论。据悉，民主党人和少数共和党籍联邦参议员反对参议院在11月3日大选投票日前就提名人选进行表决，共和党人则普遍持相反观点。

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