大国更应该有大的样子（望海楼）

在第七十五届联合国大会一般性辩论上，中国国家主席习近平深刻总结新冠肺炎疫情带给人类的四大启示。对于亟待改革和完善的全球治理体系，习近平主席特别指出，大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当。

面对新冠肺炎疫情全球大流行和世界百年未有之大变局相互影响的复杂局面，不少国家陷入进退维谷的艰难境地，国与国之间的分歧和竞争越来越多。中国顶住重重压力，保持战略定力，不仅带头践行人民至上、生命至上的理念，坚决遏制住疫情蔓延，还积极投身国际抗疫合作，为维护全球公共卫生安全献智献力。

在后疫情时代，世界更需要大国发挥引领作用。75年前，中国为赢得世界反法西斯战争胜利作出了历史性贡献，支持建立了联合国。今天，一个更为强大和自信的中国呼吁世界上其他大国一道，坚持命运与共，引领时代进步。

大国要提供更多全球公共产品，做大力推进全球繁荣的“发动机”。近年来，有大国不愿再继续担负一些传统全球公共产品的供给和维护，不断“退群”“甩锅”。事实上，其他大国正在力所能及地进行补位，国际社会也需要与时俱进的新型全球公共产品。中国庄严承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。这种“大爱无疆”和“雪中送炭”为世界人民共渡难关树立了信心、提供了保障。中国正推动疫情后世界经济“绿色复苏”和“数字转型”，将继续提供“一带一路”、亚投行等优质全球公共产品，以实际行动欢迎各国人民搭乘中国发展的“快车”“便车”。

大国要承担大国责任，做坚定不移维护世界和平发展的“压舱石”。当今世界，和平与发展的时代主题没有变，各国人民对和平的渴望、对发展的期待愈加强烈，大国服务和平发展大局责无旁贷。新冠肺炎疫情的暴发给人类敲响警钟，面对全球性的威胁和挑战，大国绝不能作壁上观，而是要维护国际正义、助力中小国家、加强全球合作，带领各国做出强有力的全球性应对。中国建议，联合国要以落实《2030年可持续发展议程》为契机，把应对非传统安全挑战作为工作优先方向。大国应在保卫人类安全利益前沿做出重要表率，并推动各国更加重视促进和保护生存权发展权，以实际行动解决公共卫生、气候变化、粮食紧缺、网络安全、恐怖主义等重大公共安全问题。

大国要展现大国担当，做关键时刻把握人类前进方向的“指南针”。全球抗疫合作不仅体现了大部分国家之间的“患难见真情”，更彰显了一些大国在关键时刻的“铁肩担道义”。危难面前中国勇于担当、迎难而上，坚决与疫情政治化、污名化作斗争，坚持走多边主义道路，坚定维护以联合国为核心的国际体系，支持发挥世界卫生组织关键领导作用，为国际联防联控夯实基础。中国将继续同各国分享抗疫经验和诊疗技术，向有需要的国家提供支持和帮助，确保全球抗疫物资供应链稳定，并积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究。这场疫情不会是人类面临的最后一次危机，大国应当未雨绸缪，带头做好携手迎接更多全球性挑战的准备。

积力之所举，则无不胜也。大国肩负着特殊的责任，大国更应该有大的样子。作为大国，必须以人类前途命运为要，摒弃冷战思维和意识形态偏见，同舟共济，并肩应对，把世界各国紧密团结在一起，共创世界更美好的未来。

（作者为复旦大学中国研究院学者）

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