多国领导人呼吁支持世卫组织坚定捍卫多边主义

新华社联合国9月25日电（记者王建刚）第75届联合国大会一般性辩论25日进入第四天，多国领导人通过视频发言呼吁支持世界卫生组织在抗击新冠疫情中发挥关键领导作用，坚定捍卫多边主义，共同应对威胁与挑战。

荷兰首相吕特说：“要想全面战胜新冠病毒，必须加强国际合作，当务之急是支持世界卫生组织发挥关键作用。”

亚美尼亚总理帕希尼扬对联合国，尤其是世界卫生组织及联合国开发计划署在全球应对新冠疫情中发挥的作用表示赞赏，并支持把公平获得基本卫生技术和产品当作全球优先事项。

科威特首相萨巴赫·哈立德赞扬联合国为促进疫苗研制以及诊断工具开发所作努力，同时呼吁努力帮助最脆弱人群。

葡萄牙总理科斯塔表示，葡萄牙在2021年上半年担任欧盟轮值主席国后，将建议增加对包括世卫组织和联合国儿童基金会在内的多个联合国机构的捐款。

泰国总理巴育说，新冠疫情这一巨大挑战将成为试金石，能够检验出国际社会对多边主义的信念。全球治理必须适应当今世界，国际合作要充分重视最弱势群体的需求，要努力践行《联合国宪章》的宗旨与原则。

尼泊尔总理奥利强调，只有通过强化“合作、民主、科学和协调的全球伙伴关系”，才能帮助各国人民应对未来几个月甚至几年的艰难岁月。

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛表示，每个人的生命都是宝贵的。一旦研制出有效的新冠疫苗，“应当让所有人都能得到，并负担得起”。

克罗地亚总理普连科维奇指出，要谨防应对新冠疫情过程中“不信任和孤立主义”现象加剧。“我们应时刻做好准备，用团结和互助精神，打赢这场疫情抗击战。”

(责编：岳弘彬)