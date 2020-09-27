减贫与南南合作高级别视频会议主席新闻稿

本报北京9月26日电 2020年9月26日，中国与联合国经社部、联合国开发计划署于联合国成立75周年之际共同举办减贫与南南合作高级别视频会议。会议由中华人民共和国国务委员兼外交部部长王毅主持，联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德、联合国副秘书长刘振民、联合国开发计划署署长阿齐姆·施泰纳及乌兹别克斯坦副总理兼经济发展与减贫部长，柬埔寨、埃及、圭亚那（77国集团轮值主席国）、哈萨克斯坦（内陆发展中国家集团轮值主席国）、老挝、缅甸、尼日尔、秘鲁、菲律宾、所罗门群岛、南非（非盟轮值主席国）、乌干达（联合国南南合作高级别委员会轮值主席国）等国外长或部长级官员与会并发言。

本次会议主题为“深化南南合作，共谋减贫发展，构建发展中国家命运共同体”。与会各方就加强团结、深化南南合作，携手抗击新冠肺炎疫情、应对发展中国家共同面临的经济社会挑战、落实2030年可持续发展议程进行了深入交流，达成了广泛共识。

会议对新冠肺炎疫情给人类福祉和全球经济社会发展带来的负面影响表示关切，呼吁各国保持团结合作，坚持发展优先，共同采取行动。会议强调国际社会应坚定支持多边主义，将2030年可持续发展议程置于国际发展合作的核心位置，将消除一切形式的贫困作为首要目标，为发展中国家特别是非洲国家、最不发达国家、内陆发展中国家、小岛屿发展中国家抗击疫情、落实2030年议程提供更多帮助，为深化新时代南南合作提供更多支持。

会议呼吁重振国际发展伙伴关系，欢迎“一带一路”倡议等为2030年议程落实作出贡献的合作倡议。会议呼吁为发展中国家营造更加开放包容的发展环境，强调在疫情形势下，应保持市场开放、维护全球供应链安全稳定。与会各方强调，应增强发展中国家在国际经济治理中的发言权和代表性，让发展中国家更多参与全球价值链。

会议重申南南合作是南北合作的补充而非替代。与会各方敦促发达国家履行尚未兑现的官方发展援助承诺，加大力度帮助发展中国家消除一切形式的贫困。与会各方表示愿在传统领域和数字经济等新疆域深化南南合作，加速经济转型升级，为发展中国家群体性崛起提供有力支撑，推动构建南方命运共同体。

会议强调应支持联合国在协调全球落实2030年议程方面发挥领导作用，肯定“77国集团和中国”在推动南南合作，维护发展中国家共同利益方面发挥不可或缺的作用。与会各方鼓励联合国基金、方案、专门机构、区域委员会及国家工作队继续为发展中国家筹集划拨更多发展资源，提供更多政策和技术支持。

与会各方欢迎中方发布《消除绝对贫困 中国的实践》案例选编和《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2020）》，赞赏与会各国和联合国机构在推动减贫、南南合作和实现可持续发展目标方面的努力和富有远见卓识的建议。

与会各方赞赏中国国家主席习近平在出席纪念联合国成立75周年系列高级别会议期间宣布的重大举措倡议，认为这些举措倡议再次生动展示了中方对多边主义的承诺、对联合国及南南合作的长期支持以及对落实2030年可持续发展议程、促进各国共同发展的贡献。会议还对其他与会国家领导人在联合国成立75周年高级别会议期间宣布的推动南南合作和可持续发展的举措倡议表示赞赏，认为这些倡议举措将为多边主义和全球团结合作，为战胜疫情、消除贫困、加快落实2030年议程注入新动力。

《 人民日报 》（ 2020年09月27日 03 版）

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