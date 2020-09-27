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加深合作 战胜危机

——访德国北威州投资促进署署长华珮

本报驻德国记者  花  放

2020年09月27日04:09  来源：人民网－人民日报
 

　　“只有同心协力，才能战胜疫情。”德国北威州投资促进署署长华珮近日在接受本报记者采访时表示，德中两国人民在抗击新冠肺炎疫情中守望相助、共克时艰。北威州积极参与德国支持中国抗疫的物资捐赠活动，杜伊斯堡、科隆等多个城市分别向中国友好城市武汉、北京等提供了捐赠。中国地方政府向北威州捐赠了一次性医用口罩、医用N95口罩、防护眼镜以及呼吸机等抗疫物资。

　　抗击疫情期间，中欧班列为帮助各国调运物资、稳定贸易作出重要贡献。杜伊斯堡市是中欧班列的重要枢纽，目前每周往返于杜伊斯堡和中国之间的中欧班列超过60列，实现逆势增长。“这显示了北威州与中国有紧密的经贸合作，也必将进一步提升北威州在共建‘一带一路’中的作用。”华珮表示，中欧班列的稳定运行，为维护全球产业链供应链的稳定畅通作出了突出贡献。

　　为便利人员往来和经贸合作，中德两国建立了“快捷通道”，搭载德方人员的首批两架包机早在今年5月底和6月初即已抵达中国。在华珮看来，“快捷通道”是支持复工复产的重要举措，在保障人员健康安全的基础上，有利于密切双方合作。她说：“相互信任、交流对话，对于加强双边经贸合作具有重要意义，未来德中双方一定可以从中收获更多。”

　　2019年，北威州与中国的贸易额达420亿欧元。过去10年，北威州对华出口额增长了73％，从中国进口额增长了130％。“中国是我们最重要的贸易伙伴之一，日益密切的贸易往来必将为两国经济发展提供强大动力。”华珮表示。

　　“德中两国携手抗疫的成功经验表明，不断加深合作，一定可以战胜危机。”华珮认为，德中两国在诸多领域取得丰硕合作成果，在人工智能、电动汽车、医疗保健等领域也有巨大合作潜力，两国在应对气候变化等问题上也可以发挥更加重要的作用。

　　（本报柏林9月26日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月27日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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