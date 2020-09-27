罔顾生命权的“人权卫士”（钟声）

美国一些政客无端攻击抹黑他国人权的拙劣表演，更是让国际社会聚焦美国人权的斑斑劣迹。美方应该照照镜子，认真审视一下自己的模样

美国一些政客动辄对他国人权状况指手画脚，但世人早就看透其破坏世界人权事业、制造人权灾难的真面目。在联合国人权理事会第四十五次会议上，国际社会成员普遍对美方在新冠肺炎疫情防控中暴露的大量侵犯人权、系统性种族歧视等问题深表担忧和关切，对美方单边制裁破坏他国人权予以强烈谴责。

“好的人权保障举措能够减少疫情带来的冲击。”这是联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特在联合国人权理事会第四十五次会议开幕首日提出的忠告。她同时表示，此次疫情暴露出长期存在的不平等现象，不同种族和不同社会经济地位的人群在疫情中受到的冲击并不一样。美方应该照照镜子，认真审视一下自己的模样。

自诩为“人权卫士”的美国一些政客，竟然罔顾民众的生命权、健康权。他们忙于将疫情政治化、污名化，干尽“甩锅”推责、造谣诽谤之事，却唯独没有专注于控制疫情扩散蔓延。美国新冠肺炎确诊病例如今已超过700万，死亡病例超过20万。《华盛顿邮报》评论指出：“美国抗疫成了一场国家批准的杀戮。”值得注意的是，疫情对美国少数族裔尤为致命。《华尔街日报》的数据显示，美国白人患新冠肺炎后死亡的可能性只有3%，而非裔和拉美裔分别高达11%和18%。美国有线电视新闻网一针见血地指出，美国种族不平等和新冠病毒一样致命。美方在全球抗疫的关键时刻宣布退出世界卫生组织，声明将减少与世卫组织接触并召回向该机构派驻的专家。《柳叶刀》主编理查德·霍顿痛斥美方此举是“对全世界人民的暴行”。美国政界、科学界人士批评，美方单边主义政策在疫情下就是草菅人命。

同样触目惊心的是，奉行人权“双重标准”的美方在国际上持续制造人道灾难。联合国人权理事会第四十五次会议近日与单边强制措施对人权的负面影响问题特别报告员举行互动对话，多国代表批评美方实施的单边制裁导致受制裁国家人民难以获得食物、医疗等基本物资和服务，严重侵犯人权，阻碍了经济社会发展。美方日前还气急败坏地对国际刑事法院相关人员发动制裁，企图阻止对美军在阿富汗战争中犯下的战争罪和反人类罪行的调查。国际社会普遍认为，美方这么做是对世界上“最严重罪行受害者的极度漠视”，严重破坏国际法和国际规则。《华盛顿邮报》评论指出，“美国优先”让美国“开倒车”远离世界，最终只会使自己变得更加脆弱孤立。

虚伪、双标、霸道……美国一些政客无端攻击抹黑他国人权的拙劣表演，更是让国际社会聚焦美国人权的斑斑劣迹。是非自有曲直，公道自在人心。

《 人民日报 》（ 2020年09月27日 03 版）

(责编：岳弘彬)