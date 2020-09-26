歌曲《乌兰巴托——我北方的朋友》蒙文版首发仪式举行

人民网乌兰巴托9月25日电（记者霍文）为感谢蒙古国向中国捐赠3万只羊善举而创作的歌曲《乌兰巴托——我北方的朋友》蒙文版首发仪式25日在乌兰巴托中国文化中心举行。中国驻蒙古使馆文化参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任陈霜、经济商务参赞宋学军，蒙古国音乐舞蹈大学校长普日布呼以及中蒙两国各界人士出席仪式。

陈霜在致辞中表示，中蒙两国在疫情面前守望相助，共克时艰，生动诠释了人类命运共同体理念。蒙古国总统巴特图勒嘎在抗击疫情期间到访中国，宣布向中国人民赠送3万只羊表示慰问和支持。为感谢蒙古国的这一善举，乌兰巴托中国文化中心和蒙古国音乐舞蹈大学共同制作了这首歌曲《乌兰巴托——我北方的朋友》。

普日布呼作为本首歌曲的作曲者代表制作团队致辞。他表示，在中蒙双方艺术家的共同努力下，在中国驻蒙大使馆和乌兰巴托中国文化中心的大力支持下，这首歌曲的创作和制作取得了圆满成功，这是中蒙两国人民友谊的历史见证。

歌曲《乌兰巴托——我北方的朋友》由中国驻埃及大使馆公使衔参赞石岳文作词，乌兰巴托中国文化中心副主任哈斯巴根翻译成蒙文，蒙古国音乐舞蹈大学校长普日布呼作曲，表达了中国人民对蒙古国人民在疫情期间提供无私援助的感谢，也赞扬了中蒙两国人民的安达情谊。这是本年度乌兰巴托中国文化中心在抗击疫情的特殊环境下自主创办的活动，也是“天涯共此时”系列活动中的自创内容之一。据悉，这一歌曲中文版制作工作也正在积极进行当中。

(责编：刘叶婷、杨牧)