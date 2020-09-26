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中国常驻日内瓦代表团发言人刘玉印就英国外交国务大臣
在人权理事会涉华错误言论发表谈话

2020年09月26日09:07  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔9月25日电 （记者方莹馨）日内瓦消息：9月25日，英国外交国务大臣在人权理事会就涉香港、新疆问题对中方进行无端指责，滥用人权理事会平台散布虚假信息，歪曲历史，充分暴露英方在涉华问题上的傲慢、偏见和无知，中方对此感到遗憾，并坚决反对。

涉香港、新疆问题根本不是什么人权问题，其实质是中国维护国家主权、安全和统一，坚持依法治国，确保人民安居乐业。

去年6月香港“修例风波”以来，在一些外部势力支持下，“港独”和激进分离势力日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级，严重挑战“一国两制”原则底线，对中国国家安全构成严重威胁。中国建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，堵塞有关法律漏洞，切实保障国家主权安全，保障香港繁荣稳定，反映了包括香港各界在内的全国人民的意志。香港国安法惩治的是极少数严重危害国家安全的犯罪分子，保护的是遵纪守法的绝大多数香港市民权利和自由。香港国安法出台后，一些外部势力始则失魂落魄，继而暴跳如雷，极力攻击抹黑中国，之所以如此，无非是因为他们不能像以前那样肆无忌惮、为所欲为地利用香港从事危害中国国家安全的活动，这恰恰说明中国制定香港国安法是正确的、必要的。英国自己也通过了多部国家安全法律，在香港国家安全立法问题上如此不加掩饰地采取双重标准，十分荒谬。

香港是中国的香港。香港已经回归祖国23年，早已不是英国的殖民地。《中英联合声明》是中英之间关于中国收回香港及有关过渡期安排的文件。随着1997年中国恢复对香港行使主权，《中英联合声明》中规定的与英方有关的权利和义务都已履行完毕。英国对香港无主权、无治权、无“监督权”。我们奉劝英方不要自作多情，尽早从殖民主义的迷幻世界走出来。

中国新疆曾经深受民族分裂主义、暴力恐怖主义、宗教极端主义之害，上世纪90年代以来发生了数千起恐怖袭击事件，严重危害新疆各族人民人权。新疆地方政府依法开展一系列反恐和去极端化措施，极大扭转了新疆安全形势，使各族人民在安全的环境中充分享有各项人权。2018年底以来，共有90多个国家的1000多名外交官、国际组织官员、记者和宗教人士访问新疆，亲眼目睹新疆稳定繁荣发展的大好局面和各族人民的幸福生活。西方国家和政客在涉疆问题上编造了太多谎言，对中国恶意诬蔑，给反华分裂分子撑腰打气，企图继续使新疆陷于不稳定、不安全的状况，损害当地老百姓过安宁幸福生活的权利，中国人民对此绝不答应。

英国的人权劣迹世人皆知。英国驻在别国的军队残忍杀害平民，实施酷刑；英国在疫情期间漠视民众生命权和健康权，导致确诊感染和死亡人数居高不下，数百万儿童在疫情期间遭受饥饿；根据联合国消除种族歧视委员会报告，近年英国种族歧视和种族主义犯罪显著上升，对非洲裔和亚裔群体的系统性歧视愈演愈烈。这样一个践踏人权的国家，有什么资格和脸面充当“人权教师爷”？

中方愿同各方本着相互尊重的原则就人权问题开展交流，但我们坚决反对出于政治目的和利用虚假信息对别国进行无端指责、以保护人权为名在别国制造混乱和分裂、阻碍别国发展、侵犯别国人民人权的卑劣行径。我们敦促英方停止插手香港事务，停止干涉别国内政，否则以其可悲的人权纪录，只会沦为国际笑柄。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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