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受挫安理会 自己找场子

美国单方面重启对伊朗制裁

杨 宁 吕婉莹

2020年09月26日05:25  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据俄罗斯卫星通讯社报道，美国政府于9月21日宣布对与伊朗核、导弹和常规武器项目有关的实体与个人实施新一轮制裁。此前，据英国《卫报》报道，美国政府于美国东部时间19日晚8点恢复所有针对伊朗的制裁。

　　这是安理会8月14日压倒性否决美国提交的延长对伊朗武器禁运提案后，美国单方面对伊朗采取的举动。

　　伊核五国一致反对

　　俄罗斯卫星通讯社报道称，美国总统特朗普在21日发布行政令，宣布对27个支持伊朗核、导弹和常规武器项目的相关实体与和个人实施制裁和出口管制。与伊朗开展常规武器贸易或就相关武器提供技术培训、资金支持者，其在美国的财产将被查封。

　　此前，美国政府曾向联合国安理会提交一项决议草案，要求重启对伊朗的制裁程序。联合国安理会当月轮值主席、印度尼西亚常驻联合国代表迪安·查尼明确表示，安理会不会依据美方要求采取行动。

　　据英国《卫报》报道，美国称其作为伊核协议的原始签署国，有权采取“快速恢复制裁”机制，并于东部时间19日晚8点恢复所有针对伊朗的联合国制裁。此举遭到其他签署国的一致反对。

　　伊核协议是2015年7月，伊朗与核问题六国在维也纳达成的关于伊朗核问题的全面协议。其中规定联合国对伊朗的武器禁运于2020年10月18日终止。

　　美国于2018年5月单方面退出伊核协议。据美联社报道，特朗普政府多年来一直在攻击伊核协议，他们认为协议对伊朗核活动的某些限制会逐渐失效，并将使该国最终发展核武器。美国重新采取的制裁措施包括禁止铀浓缩、禁止所有导弹活动以及无限期延长武器禁运。

　　单边主义加剧孤立

　　据英国广播公司报道，针对美国单方面宣布恢复制裁，伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特·拉万齐表示：“美国对伊朗实施制裁的决定没有实际作用，相反，这是美国在联合国遭受失败后的绝望表现，这种失败只会加剧美国的孤立。”

　　“美国重启对伊朗的制裁是意料之中的，即使在联合国安理会遭到挫败，美国也不会就此罢休。”中国社会科学院美国研究所副所长袁征说。

　　袁征表示，一方面美国一直以来奉行单边主义，即使在伊朗核问题上陷入孤立状态，也会继续坚持。另一方面，自1979年伊斯兰革命后，美伊两国关系破裂，敌对状态一直延续。

　　据俄罗斯卫星通讯社报道，自2018年以来，美国一直在对伊朗实施制裁，影响到其石油和金属行业、金融和银行业、贸易和武器研发，并对伊朗实施旅行禁令和资产冻结，使伊朗经济陷入困境。

　　“美国最近促成了以色列与阿联酋、巴林建交，让以色列与沙特阿拉伯国家缓和关系，以此遏制伊朗，美伊关系不仅没有得到改善，反而在恶化，美方不愿意结束对伊朗的制裁。”袁征说。

　　海湾局势将更复杂

　　据外媒报道，美国自从单方面退出伊核协议以来，不断升级对伊朗的“极限施压”政策，极力阻挠其他各方执行伊核协议，导致伊核问题不断升级。

　　“美国恢复对伊朗的制裁会使局势更为复杂。因为美国的制裁师出无名，伊朗不会接受，未来两国出现小规模冲突也是有可能的。联合国对伊朗的武器禁运解除后，美国有可能会实施长臂管辖，加大对伊朗的制裁力度。”袁征说。

　　袁征表示，美国坚持制裁伊朗也会对中东地区局势产生影响。中东地区伊斯兰教逊尼派与什叶派的矛盾由来已久，以伊朗为首的什叶派在伊拉克的影响力不容小觑，美国非常忌惮这一点，美伊双方的较量会增加局势的复杂性。

　　据俄塔斯社此前报道，美国总统特朗普接受采访时曾表示，如果他在11月的美国大选中再次当选，他准备与伊朗签署一项“非常公平的协议”，协议将首先解决伊朗核问题。

　　“现在美国坚持打压伊朗，与国内大选有或多或少的联系，两国关系能否缓和取决于大选结果。但美伊两国对立了这么多年，美国国内主张对伊朗持强硬态度的人不在少数。尽管双方关系缓和是有可能的，但要根本改善还需要时间。”袁征说。

(责编：岳弘彬)
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