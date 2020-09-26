75岁的联合国在挑战中前行(国际论道)

在第75届联合国大会一般性辩论开幕式上，古特雷斯在联合国总部发表讲话。

联合国供图（新华社发）

日前，联合国成立75周年系列高级别会议在“云端”拉开帷幕。这是联合国历史上第一次非面对面地召开高级别会议。在二战废墟上建立起来的联合国，走过了75年的风雨历程，成为实践多边主义的最佳平台，为维护世界和平发展作出重大贡献。如今，75岁联合国面对更多挑战，需要应对诸多棘手的难题。

“我们想要的未来，我们需要的联合国：重申我们对多边主义的集体承诺”，纪念联合国成立75周年的主题，引发世界深思。

“多边主义未失去吸引力”

“新冠肺炎疫情是我们这辈子前所未见的危机，因此今年的联合国大会也不同以往。”正如古特雷斯所说，纽约街头今年没有VIP车队和严格安保，联合国总部大楼内也没有各国元首和高级政要握手、寒暄。联合国各成员国将通过线上方式发言和进行讨论，每个国家只允许一名外交官进入会议大厅。美国有线电视新闻网（CNN）形容这是一次“数字外交”。

“此次线上峰会并不是一次庆祝，而是对世界现状、拥有193个成员国的联合国75年来的影响以及今后的奋斗作出的清醒评估。”美联社报道称，在联合国成立75周年纪念峰会上，古特雷斯敦促这个日益分化的世界的各国领导人相互合作。要抗击新冠肺炎疫情、结束从中东到非洲的众多小规模冲突以及实现联合国提出的在2030年前消除贫困和保护环境的目标，全球合作之路仍面临诸多挑战。

重申对多边主义的集体承诺，是此次联合国纪念活动主题的重要组成部分。

9月21日，联合国成立75周年纪念峰会通过了《纪念联合国成立75周年宣言》。“宣言强调了多边主义和国际合作的重要性。”埃菲社报道称，193个会员国在宣言中强调，没有任何其他全球性组织拥有联合国的合法性、号召力和制定规范的影响力。

联合国网站称，75年前，世界各国领导人采取富有远见的措施，从一场灾难性的全球战争中恢复过来。今天，在疫情大流行期间，我们面临另一个奠基时刻。联合国成员国通过宣言表达他们的信念，即只有重振多边主义才能解决今天的挑战。

CNN援引德国常驻联合国代表克里斯托弗·霍伊斯根的话说：“尽管联合国并不完美，但多边主义的基本概念在联合国成立75年来并没有失去吸引力。”

美联社报道称，在新冠肺炎疫情、气候变化和暴力极端主义等各种全球性挑战面前，各国团结起来的紧迫性“几乎从未如此强烈”。

“美国正在削弱联合国”

美国《基督教科学箴言报》称，在准备吹灭生日蛋糕上的75支蜡烛之际，联合国正经历一场考验。

《华盛顿邮报》评论说，联合国诞生于第二次世界大战的浩劫之中，目的是为了让后代免于冲突的伤害。在这个面临疫情大流行、地区冲突、经济萎缩和不平等加剧的两极分化的世界中，联合国正处于一个历史转折点。

“作为多边主义的集大成者，联合国除了要应对全球性挑战，也存在着内部改革步履维艰的困境和外部受到大国牵制的压力。”同济大学政治与国际关系学院院长、特聘教授门洪华对本报记者表示，面对越来越多的全球性问题，如何制定一个更加公平合理的全球治理规则成为世界各国争论的焦点。对此，不同的国家基于不同的利益考量，分歧巨大。各国对全球治理规则和标准的争论，使得联合国未来的走向处在一个不稳定状态当中。

“美国正在削弱联合国的作用。”德国新闻电视台评论说，自美国现任政府上台后，美国频频退出联合国有关机构，破坏国际协议，阻碍联合国的执行力。

“联合国和多边主义体系面临的最大挑战是美国。”门洪华表示，现在，美国从多边体系的主要建构者变成了多边体系的主要反对力量。

此次联合国大会上，美国借助联合国平台挑动对立、制造分裂。9月22日，美国在联大一般性辩论中发表视频演讲，偏离会议议程，就疫情、环保等议题攻击、抹黑中国，试图将联合国变成其自我邀功、对外“甩锅”、肆意攻击的个人政治秀舞台。

“中方坚决反对和拒绝美方的无理指责。”中国常驻联合国代表张军24日在安理会严厉驳斥美方对联合国和中国的恶意攻击：“最近一个时期，美国少数政客似乎患上了攻击其他国家和联合国机构的‘强迫症’。美国滥用联合国和安理会平台，继续传播‘政治病毒’，散布虚假信息，制造对立和分裂。这样的所作所为，不仅驱散不了病毒，而且已经极大地干扰了全球团结抗疫的努力。”

一些外媒感叹，“美中关系紧张成为联大焦点”。《华尔街日报》称，多名领导人就美中之间不断扩大的裂痕发出警告，缺乏合作可能导致疫情恶化，全球经济复苏放缓，甚至导致冲突。

“联合国在困难重重中庆祝成立75周年。”俄罗斯电视台“第一频道”称，世界秩序的基础正在被破坏，建立新的有效规则需要共识。75岁是一个非常可敬的年龄。联合国的权威基于75年来世界的相对和平，但任何支柱的力量都会遭到时间侵蚀。

门洪华分析，2010年发生的欧债危机导致欧美民粹主义和逆全球化思潮抬头。美国现任政府上台后，助推了这股思潮在欧美等国兴起，并使多边主义和联合国的权威受到严峻挑战。

“联合国应发挥更大作用”

“面对新形势新挑战，我们必须严肃思考：世界需要一个什么样的联合国？在后疫情时代，联合国应该如何发挥作用？”在联合国成立75周年纪念峰会上，习近平就此提出4点建议：一是主持公道，二是厉行法治，三是促进合作，四是聚焦行动。

《基督教科学箴言报》评论说，许多人认为，联合国成立75年以来没有再次爆发世界大战并非巧合。尽管它不得不在一场毁灭性的全球疫情中“庆生”，但该机构的存在确实伴随着人类3/4世纪的显著进步。

“今天，我们正面临自己的1945时刻。”英国《卫报》网站引述古特雷斯的话称，古特雷斯想借用这一历史性时刻发出行动号召，就像当年在第二次世界大战中幸存下来的那一代人一样，寻求建立一个更美好的世界。

“国际合作中出现的分歧，需要联合国在平衡各国利益中发挥更大作用。”门洪华表示，20世纪被称为国际组织的世纪。联合国是国际组织的集大成者。75年来，联合国的成立和发展使得和平有了集体的保证，使得发展有了制度的安排。联合国依然是推动和平发展和国际合作的重要平台。联合国要充分评估各个国家战略调整对其权威地位的影响，要对这些国家的政策走向做更明晰深刻的分析。联合国应根据世界绝大多数国家的利益诉求，对全球事务作出更加主动的统筹安排。

法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯表示，过去75年里，世界发生了翻天覆地的变化。联合国需要进一步改革，应致力于建设一个更加平等、公正、和谐、合作的国际大家庭。“要切实提高发展中国家在联合国的代表性和发言权，使联合国更加平衡地反映大多数国家的利益和意愿。”

(责编：岳弘彬)