“中国数字经济发展促进开放合作”（外媒看中国）

今年以来，中国以数字经济为代表的新模式新业态快速增长。不少外国媒体注意到，数字经济正成为中国经济发展的新优势，不仅为中国经济稳步复苏提供了强有力的支撑，也将助力世界经济复苏发展。

法国《费加罗报》日前刊文称，中国企业电子商务、短视频应用等成功经验正被许多西方互联网巨头借鉴。文章认为，中国互联网行业蓬勃发展，得益于政府鼓励市场创新和行业竞争等。

巴西零售与消费协会网站近日刊文关注中国数字支付领域的创新发展，认为数字支付方式的迅速发展，是中国市场转型的重要标志之一。文章认为，得益于中国成熟的市场和有效的政府监管，“创新的力量得到很好释放，并在市场中进行充分试验”。这些新技术的应用促进了数字交易的快速增长。

巴西农业新闻网日前报道说，数字农业已经成为中国农业发展的新亮点。“中国科技巨头凭借先进的数字技术和完整的商业模式，能够系统性解决农业数字化问题，从而提高生产效率，跟踪产品安全，促进精准营销并建立农业品牌。”报道指出，以阿里巴巴、腾讯、百度、京东等为代表的互联网企业，拥有大数据、云计算、数字支付等技术优势，正成为推动中国农业转型的重要力量。

“中国数字经济发展促进开放合作。”印度尼西亚价值新闻网报道说，中国一些电子商务平台在东盟拓展业务，给尚在发展初期的东盟电商市场带来了成熟的技术和经验等，为当地创造了更多发展机遇。电子商务在东盟国家的发展成为拉动当地经济发展的新增长点，也成为推动东盟与中国贸易增长的新引擎。

埃塞俄比亚通讯社日前撰文指出，数字技术正在融合非洲的各行各业，中国正成为世界数字经济和产业的发动机，中国可以与非洲开展合作，帮助非洲建设数字经济，实现合作共赢。

面对新冠肺炎疫情挑战，中国积极推动新一代信息技术支撑疫情防控和复工复产。埃塞俄比亚通讯社在另一篇报道中指出，中国互联网企业借助技术优势帮助全球抗疫并发挥了重要作用。比如中国企业旗下的百度研究院，面向全球各基因检测机构、防疫中心及科学研究中心，免费开放其线性时间算法以及核糖核酸结构预测网站，有效提升了新冠病毒核糖核酸空间结构预测速度。

（本报北京、里约热内卢、曼谷、约翰内斯堡9月25日电 记者俞懿春、李晓骁、赵益普、李滢嫣）

《 人民日报 》（ 2020年09月26日 03 版）

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