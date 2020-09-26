发展中国家代表反对借涉香港、新疆问题干涉中国内政

本报布鲁塞尔9月25日电 （记者方莹馨）日内瓦消息：9月25日，在联合国人权理事会第四十五次会议有关议题一般性辩论中，多国代表就涉香港、新疆问题发言支持中国。

委内瑞拉代表表示，坚决反对个别国家在涉新疆问题上毫无根据的指责。中国新疆维吾尔自治区曾遭受严重恐怖主义和极端主义威胁，新疆人民的生命权、健康权、发展权受到严重侵犯。中国新疆维吾尔自治区政府积极打击恐怖主义，有力保护新疆人民，值得充分肯定。中国香港特别行政区在应对暴力示威中始终恪守法律。香港国安法符合法治精神，有利于保障香港安宁和“一国两制”的顺利实施。

柬埔寨常驻代表表示，和平与安全是可持续发展和享有人权的必要条件。国家安全立法是各国主权。欢迎中国香港特区实施国家安全法，此举将让国际社会看到一个和平、稳定、和谐、繁荣、不受外国干涉的香港。恐怖主义和极端主义是全人类的公敌。柬埔寨敦促有关国家在涉新疆问题上尊重基本事实，停止干涉中国内政。

老挝代表赞赏中国政府为促进经济社会可持续发展所做努力，赞赏中国在包括新疆维吾尔自治区在内的所有地区保护人权，指出涉新疆问题是中国内政，老挝坚定支持一个中国原则和“一国两制”，香港特区是中国不可分割的一部分。

马达加斯加常驻团临时代办表示，涉香港问题是中国内政，各国不能在涉香港问题，特别是香港国安法问题上违背不干涉内政原则。马达加斯加反对有关方面毫无根据地指责中国新疆地区不尊重人权。

缅甸代表表示，双重标准和政治化损害了发展中国家政府解决有关问题的努力，包括中国应对新疆地区恐怖主义和极端主义，在香港特区恢复稳定。缅甸敦促所有国家不要出于政治目的滥用人权理事会。

朝鲜代表在发言中敦促有关国家立即停止利用涉香港、新疆问题干涉中国内政。

《 人民日报 》（ 2020年09月26日 03 版）

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