重温联合国初衷使命（国际论坛）

联合国以和平为己任，以发展为目标，以公平为要义，各国都应为此承担起自身的责任

今年是联合国成立75周年。75年前，世界反法西斯战争取得胜利，热爱和平的国家纷纷派出代表讨论人类未来的发展道路，寻求维护和平、消除战争的方案，最终支持成立联合国这一最具普遍性、代表性、权威性的国际组织。

防止战争、解决冲突与维护和平是联合国的重要任务，维和行动是联合国维护和促进国际和平与安全的最有效方式之一。联合国在世界冲突地区已开展了70多次维和行动，来自100多个国家的维和人员参与了联合国维和行动。中国军队是联合国维和行动的关键力量。30年来，中国已累计派出维和人员4万余人次，参加30余项联合国维和行动。目前，中国是联合国维和行动第二大出资国和重要出兵国，是联合国秘书长“为维和而行动”倡议维和人员安全问题牵头国之一，有2500多名中国官兵正在8个维和特派团和联合国总部执行任务。

发展中国家已成为维护战后国际秩序的重要力量。上海合作组织、金砖国家、集体安全条约组织和欧亚经济联盟等区域性组织，是在成员国相互尊重主权基础上建立与发展起来的，这些区域性组织致力于弘扬多边主义，加强区域合作。例如，在中国和俄罗斯等国倡议下成立的上合组织，各成员国在联合国和其他国际组织框架内加强协作，在维护世界和平和安全方面正发挥越来越重要的作用。

当今世界，人类文明正从全球化和全球交流中受益。共建“一带一路”与构建人类命运共同体理念推动不同文明享有更大的交流和发展机遇，从而能够给人类带来更深入、更广泛的经济、社会、文化等全方位的进步。

联合国以和平为己任，以发展为目标，以公平为要义，各国都应为此承担起自身的责任。

（作者为俄罗斯莫斯科国际关系学院教授、俄罗斯政治科学协会名誉主席）

《 人民日报 》（ 2020年09月26日 03 版）

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