蔡英文谋划参加APEC领导人会议?外交部回应

人民网北京9月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持25日例行记者会。记者会实录如下：

今年是联合国成立75周年，中方将于9月26日与联合国经社事务部和开发计划署合作举办减贫与南南合作高级别视频会议。国务委员兼外交部长王毅将出席并主持会议。

总台央视记者：据了解，中方近日同阿拉伯国家联盟举行了中国应对新冠肺炎疫情对经济影响经验视频研讨会，你是否可以介绍具体情况？

汪文斌：9月23日，中国同阿拉伯国家联盟举行中国应对新冠肺炎疫情对经济影响经验视频研讨会，外交部中阿合作论坛事务大使、中国驻埃及大使兼常驻阿盟代表、阿盟助理秘书长及阿盟秘书处、阿拉伯劳工组织、阿拉伯农业发展组织、阿拉伯数字经济联盟、联合国贸发会议投资与项目部等机构代表近百人出席。中方专家详细介绍了中国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作相关经验，并就中国在就业、贸易、投资、能源、通信、农业、制造业等各领域采取的复工复产举措回答阿方提问。阿方感谢中方专家分享经验，纷纷表达同中国团结合作的强烈愿望。阿方表示，中国经济增长由负转正，为阿拉伯国家带来强大信心。

今年7月，中阿双方以视频形式成功召开中阿合作论坛第九届部长会。习近平主席在贺信中指出：“当前形势下，中阿双方比以往任何时候都更需要加强合作、共克时艰、携手前行。”这次视频研讨会是落实部长会成果系列举措之一。面对疫情，中国同阿拉伯国家开展了卓有成效的抗疫合作，双方复工复产和务实合作也取得积极进展。中国政府援助巴勒斯坦拉马拉市学校项目一期工程顺利完工，埃及同华为积极探讨智能电网建设，中方承建的卡塔尔超大型战略蓄水池完工投入运营，中国政府在海外第一所全日制学校在迪拜成功创立。

下阶段，中方愿同阿方一道落实好论坛部长会成果，继续根据阿方需要提供力所能及的支持和帮助。

新华社记者：你刚才发布了王毅国务委员出席并主持减贫与南南合作高级别视频会议的消息。请问中方为何要在此时举办上述会议？对会议有何期待？

汪文斌：今年是联合国成立75周年，也是联合国可持续发展议程通过5周年。当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界经济陷入深度衰退，2030年议程落实遭遇重挫，全球高达7000万至1亿人可能重陷极端贫困。在此背景下，各方要坚定维护多边主义，坚定支持以联合国为核心的多边体系，巩固全球发展伙伴关系，团结合作战胜疫情，共同加快落实2030年议程。为此，中方与联合国有关机构在联合国成立75周年系列高级别会议期间合作举办减贫与南南合作高级别视频会议，邀请全球有代表性的发展中国家参加，就抗疫合作、减贫与南南合作、加强共建“一带一路”与2030年议程对接等议题深入交换意见。

中方期待同与会各方共同努力，推动会议取得积极成果，进一步凝聚国际社会团结合作共识，为减少并最终消除贫困、深化南南合作、推动落实2030年议程提供新动能。

路透社记者：美国关岛安德森空军基地指挥官昨天称，中国空军发布的有关模拟攻击该基地的视频是对美方充满威胁的“恶意宣传”。中方有何评论？

汪文斌：我此前回答过相关问题，今天没有要补充的信息。

深圳卫视记者：据报道，受新冠肺炎疫情影响，今年的亚太经合组织领导人非正式会议将首次以视频方式举行。台湾当局表示将积极争取由蔡英文视频参与。请问对此有何评论？

汪文斌：中国台北在一个中国原则下以地区经济体身份参与亚太经合组织。无论亚太经合组织领导人非正式会议以何种方式举行，中国台北派代表参与必须符合亚太经合组织相关谅解备忘录和惯例。这是中国台北参与亚太经合组织的重要政治前提。在这个问题上，我们的立场十分明确、坚定，任何方面都不要抱有幻想。台湾当局企图借机做文章、搞“突破”完全是徒劳的。

凤凰卫视记者：9月23日，英国《自然》杂志发表社论指出，生物多样性的持续丧失和生态系统的持续退化对人类福祉和生存产生了深远影响，中国保护生物多样性的宝贵经验值得世界倾听。请问中方将如何同国际社会开展生物多样性方面的经验交流与合作？

汪文斌：中国政府坚持绿色发展理念，将生态文明建设置于同经济、社会、文化等方面建设同等重要的位置，高度重视生物多样性保护。我们先后出台40多项文件，持续加大生态空间保护力度，着力加强生态保护和恢复，为生物多样性保护提供坚实法律和政策保障。过去十年间（2009年—2019年），中国共完成造林面积7130.7万公顷，成为同期全球森林资源增长最多的国家。全球2000年—2017年新增的绿地面积中，四分之一以上都来自中国，中国对全球绿化增量的贡献居于全球首位。

在推动国内生物多样性保护工作的同时，中方深度参与国际交流与合作，率先签署和批准了《生物多样性公约》，倡议成立“一带一路”绿色发展国际联盟，先后与100多个国家开展环保交流合作，实施了一大批生物多样性合作项目，建设性推动全球生物多样性治理。

联合国将于9月30日举办生物多样性峰会，习近平主席将出席会议并发表重要讲话。作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会东道国，中国将精心筹备大会，积极分享生物多样性保护的实践与经验，在坚持公开、透明、缔约方驱动原则的前提下，推动各方扩大共识、相向而行，达成既具雄心又平衡务实的“2020年后全球生物多样性框架”，形成更加公正合理、各尽所能的生物多样性治理体系。

法新社记者：澳大利亚战略政策研究所今天又发表了一份涉疆报告，称中国政府近年来在新疆拆毁了很多清真寺。中方有何评论？

汪文斌：我此前讲过，澳大利亚战略政策研究所长期接受外部势力的资助，炮制反华谎言，受到多方质疑，毫无学术信誉可言。今天我依然要告诉你，有关报告纯属造谣污蔑。

我们多次讲过，包括维吾尔族在内的新疆各族人民的宗教信仰自由等各项权利都依法得到充分保障和切实维护。就拿新疆清真寺的数量来说，新疆拥有约2.4万座清真寺，平均每530位穆斯林民众就拥有1座清真寺。新疆清真寺总数是美国的十倍还要多，穆斯林民众拥有的清真寺比例也比很多穆斯林国家都要高。

昨天我也就这个研究所炮制的所谓新疆建造“拘留营”的不实报告作出了回应。我们多次介绍，新疆根本不存在所谓的“拘留营”。据有关媒体报道，也有网友查证，这个战略政策研究所公布的所谓新疆“拘留营”的地址，有的是电子产业园，有一处甚至是拥有“五星好评”的住宅区。这样一个粗制滥造的报告，完全没有可信度。就如同这个战略政策研究所一样，毫无公信力可言。

我们希望各界能够明辨是非，共同抵制这种反华机构炮制的荒谬言论。

环球时报记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥9月24日接受《纽约邮报》采访时称，美方关闭中国驻休斯敦总领馆是因为该馆人员从事间谍活动。中国驻纽约总领馆活动也越过了正常外交界限，更类似于间谍行为。预计美国司法部将会起诉更多案件。中方对此有何评论？

汪文斌：蓬佩奥对中方驻美外交领事机构及其人员的指责纯属恶意诽谤。

不久前，美方单方面挑起事端，悍然关闭中国驻休斯敦总领馆，中方对此已作出正当、必要回应。现在，美方继续血口喷人，妄图为其无理做法寻找借口，这是做贼心虚、欲盖弥彰。

我要强调的是，中国驻美外交领事机构包括驻纽约总领馆及其人员一贯遵守《维也纳外交关系公约》、《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》规定。他们与美国各界开展交往系正常履职，光明磊落，无可厚非。反观美国一些驻华机构及其人员，那才是劣迹斑斑。

我们奉劝美方立即停止诬蔑中国驻美外交领事机构及其人员，不要捕风捉影、挑事生非，切实履行有关国际法义务和《中美领事条约》规定，为中方机构及人员正常履职提供便利。中方将根据形势发展作出必要反应。

(责编：岳弘彬、闫嘉琪)