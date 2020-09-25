中国外文局“一带一路”国际传播研究院成立

人民网北京9月25日电 （记者暨佩娟）9月24日，中国外文局“一带一路”国际传播研究院成立仪式暨“凝聚共识 联通民心——推动共建‘一带一路’高质量发展”主题研讨会在北京举行。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明在中国外文局“一带一路”国际传播研究院成立仪式上讲话。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明表示，新冠肺炎疫情的全球大流行，使世界百年未有之大变局加速演进。在此背景下，如何构建涉“一带一路”倡议的话语体系，讲好共建“一带一路”高质量发展的故事，为倡议擘划新局建言献策，是摆在业界和学界面前的一项重要任务。针对研究院未来发展，他提出三点要求：一要深抓调研。开展国家“一带一路”发展研究，加强对当代世界政治、经济、文化和社会的综合研究，提炼出规律性内容，服务国家“一带一路”总体建设。二要多出成果。建立沿线重点国家合作机制，打造区域国别“一带一路”研究共同体，创建一批“一带一路”研究基地，发布一系列白皮书和智库产品、研究报告。三是多办活动。统筹国内国际资源，举办各种形式的国际论坛，搭建“一带一路”沿线城市对话平台和合作对接平台，推动成果转化，形成官产学研的良好互动。

中联部原副部长、中国前驻乌兹别克斯坦共和国大使于洪君在中国外文局“一带一路”国际传播研究院成立仪式上讲话。

中联部原副部长于洪君在讲话中指出，由于疫情肆虐全球，美国霸凌加剧，“一带一路”建设也受到了许多干扰和冲击。“一带一路”合作的民意基础亟待进一步加强巩固。值此重要时刻，当代中国与世界研究院与人民画报社抓住机遇，再谋新局，共同成立“一带一路”国际传播研究院，充分彰显了中国外文局高度的责任感、使命感以及锐意创新的进取精神。

十二届全国人大外事委员会副主任委员赵白鸽表示，很高兴看到越来越多平台加入到“一带一路”国际传播研究中，抓住平台就相当于抓住了枢纽。研究院未来可以在凝聚合作共识、强化政策研究、推动文化交流等方面发挥重要作用。

中联部原副部长、中国前驻乌兹别克斯坦共和国大使于洪君，十二届全国人大外事委员会副主任委员、中国社会科学院“一带一路”国际智库专家委员会主席赵白鸽成为研究院首席特聘研究员，16位知名专家学者被聘为特聘研究员。

在成立仪式上，“一带一路”国际传播研究院分别与一带一路百人论坛、北京大学“一带一路”大数据创新项目签署了合作协议。

据了解，中国外文局“ 一带一路”国际传播研究院由中国外文局所属的当代中国与世界研究院与人民画报社共同运营，旨在打造一家智库与媒体有机融合的新型研究机构。

中国外文局“一带一路”国际传播研究院成立仪式上，与会嘉宾共同合影。

成立仪式结束后，研究院举办了“凝聚共识 联通民心——推动共建‘一带一路’高质量发展”主题研讨会，研究院特聘研究员围绕“凝聚多方共识、共促民心联通”“推动‘一带一路’高质量发展”“打造一流‘智库+媒体’新型研究机构”等主题展开讨论。与会专家表示，当今世界国际体系和国际秩序深度调整，在这一背景下，“一带一路”倡议正在开创和引领新型的全球化模式，“一带一路”国际传播研究院应充分发挥作用，推动中国与沿线国家文化交流，增进彼此间的文化理解。

(责编：牛镛)