“海南自贸港政策网上宣介会暨项目对接会”在英举行线上活动

人民网伦敦9月25日电（记者 强薇）9月24日，由英国中国商会、海南国际经济发展局和境外中资企业商（协）会联席会议共同主办的“海南自贸港政策网上宣介会暨项目对接会”在线上举行，以帮助英国企业紧抓海南自贸港建设新机遇，更快更精准对接投资机会。

中国商务部对外投资和经济合作司副司长韩勇、中国驻英国大使馆公使包玲、英国中国商会会长方文建、海南国际经济发展局局长韩圣健、英中贸易协会总裁卢墨雪（Matthew Rous）出席活动并致辞。本次活动得到中国驻英国大使馆特别支持，以及英中贸易协会、英国48家集团俱乐部、中国英国商会、中国银行海南分行、英国董事协会等机构的支持。来自英国主流商协会及当地企业近200名嘉宾参加活动。

在项目对接环节中，主办方海南国际经济发展局首先向英国企业介绍了海南自贸港的重点商业机遇。海南国际经发局代表对英国企业普遍关心的海南自贸港与国内其他自贸区的差异问题进行了比较说明，并详细讲解了海南自贸港为境外投资者提供的重点优惠政策，如“零关税”、“低税率”和离岛免税政策等。在产业投资机遇上，海南国际经发局代表向参会企业介绍了海南重点发展的三个产业——旅游业、现代服务和高新科技领域的招商需求，并对将在海南举办的2021年中国国际消费品博览会进行了推荐。

随后，来自主要海南城市的重点园区及企业代表与参会企业分享了各园区在金融服务、医药、教育、旅游、消费产品、专业服务等关键行业的优惠政策、招商要求及合作机会，并通过已在海南落地的企业代表分享了在海南投资经营的感受及合作经验。

此次项目对接环节的内容丰富且贴合英国企业诉求，为英国企业投资海南提供了有效指引，使英国企业对海南自贸港的独特优势和投资机遇有了更加具体和深入的认识，为英国与海南的商业合作创造了更多可能。

该活动受到英国工商界的广泛关注，在活动问答环节中，参会企业通过线上平台踊跃提问，就海南在教育、生物医药、专业服务领域的相关政策进行了互动沟通，充分显示出英国及其他多国企业与中国合作的浓厚兴趣。

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