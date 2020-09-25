菲律宾中国了解协会举办“中国发展与中菲关系”线上论坛

人民网曼谷9月25日电（记者赵益普）9月25日，菲律宾中国了解协会（简称“菲中了解协会”）举办了“中国发展与中菲关系”线上论坛。菲律宾前总统阿罗约、菲律宾贸工部长洛佩兹以及中国驻菲律宾大使黄溪连出席论坛并致辞，菲中了解协会主席兰比诺等240多人出席论坛。

阿罗约表示，改革开放以来，中国发生了翻天覆地的变化。菲律宾和中国地理位置相近，菲律宾也有大量华人，两国就双边事务保持着日益密切的沟通。“菲中关系对菲非常重要。”阿罗约表示，自己对未来菲中关系发展感到乐观，“在后疫情时代，菲中要加强人文交流及信任和理解，在各领域紧密合作。”

洛佩兹表示，菲中经贸合作对菲律宾经济发展至关重要，中国是菲律宾第一大贸易伙伴和主要投资来源国。菲方致力于进一步深化菲中在经贸领域合作，欢迎更多中国投资者来菲投资兴业。

黄溪连表示，今年也是中菲建交45周年。近年来，在习近平主席和杜特尔特总统的战略引领和亲自关心下，中菲关系进入了“新黄金时代”。今年新冠疫情发生以来，两国守望相助，共同谱写中菲新时期伙伴关系，也为国际抗疫合作树立了典范。我们要不折不扣落实好两国元首共识，始终把握双边关系发展的主流和正确方向，维护两国来之不易的友好局面和合作成果，推动中菲关系不断取得新发展。

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