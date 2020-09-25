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王毅提出改革完善全球治理体系的五点建议

2020年09月25日18:36  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月24日电 习近平主席特别代表、国务委员兼外长王毅24日在北京出席联合国安理会视频首脑会议时表示，当今世界面临的威胁和挑战层出不穷，迫切需要完善全球治理，加强协调合作。同时，发展中国家群体性崛起，全球治理体系需要反映国际政治现实，体现多极化发展进程。为此，中方提出5点建议。

第一，践行共商共建共享原则。应对风险挑战，需要汇聚全球资源，汲取各方智慧，形成强大合力。全球事务要由大家一起商量，治理体系要由大家一起建设，治理成果要由大家一起分享，让各国成为世界和平与发展的参与者、贡献者、受益者。要倾听发展中国家的声音，尊重他们的诉求，维护他们的权益。

第二，共同应对非传统安全威胁。要统筹应对传统安全和非传统安全威胁，把公共卫生、气候变化等置于国际议程中更加重要的位置。非传统安全威胁牵涉方方面面，需要统筹兼顾、综合施策、标本兼治。

第三，加强大国协调合作。加强和完善全球治理，大国要发挥表率作用，带头践行联合国宪章，带头提供全球公共产品，带头为世界和平与发展作出贡献。在世界面临重大风险挑战的时刻，大国更要以人类前途命运为要，摒弃冷战思维和意识形态偏见，同舟共济，携手应对。

第四，维护国际法则秩序。要恪守主权平等、不干涉内政、和平解决争端等国际关系基本准则，有约必守、有诺必践。要反对单边制裁和长臂管辖，维护国际法权威性和严肃性。国际社会应该共同推进深海、极地、网络、外空等新兴领域法则制定，确保新疆域开发有法可依，公平惠及每个国家。

第五，加强联合国作用。要综合应对全球性重大风险挑战。联合国作为最具普遍性、代表性、权威性的国际机构，应发挥领导作用。同时与时俱进，增加发展中国家代表性和发言权，提高运行效率和应急能力，实现治理体系和治理能力现代化。

(责编：崔越、杨牧)
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