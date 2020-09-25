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全球疫情一周要览（9月19日-9月25日）

新冠肺炎成美第二大死因 加拿大进入第二波疫情

2020年09月25日15:02  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月25日电 过去一周，全球疫情要览如下：世卫组织24日公布的数据显示，全球累计确诊超3166万例。美国死亡病例超20万，新冠肺炎成为美国仅次于心脏病的第二大死因。特鲁多称加拿大已经进入第二波疫情。德国机构新列欧洲11国多地为疫情高风险区，英国多所高校出现新冠病毒集中感染。

世卫组织：全球累计新冠确诊病例达31664104例

世界卫生组织24日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达31664104例。

世卫组织网站最新数据显示，截至欧洲中部时间24日17时05分（北京时间23时05分），全球确诊病例较前一日增加284531例，达到31664104例；死亡病例增加5802例，达到972221例。

新冠肺炎成为美国仅次于心脏病的第二大死因

据美国约翰斯·霍普金斯大学全球疫情实时监测系统显示，截至美国东部时间9月24日下午5时24分，全美共报告新冠病毒感染病例6967103例，其中包括死亡病例202558例。与该系统约24小时前的数据相比，美国新增新冠病毒感染病例33231例，新增死亡病例889例。

美国疾病控制和预防中心24日当天发布的综合预测显示，到10月17日，美国可能有21.4万至22.6万人死于新冠病毒感染。根据华盛顿大学健康指标与评估研究所的数据，新冠肺炎成为美国仅次于心脏病的第二大死因。

巴西新冠死亡病例逼近14万例

巴西卫生部当地时间24日18时30分公布的最新数据显示，过去24小时巴西新增新冠确诊病例32817例，累计确诊4657702例；新增死亡病例831例，累计死亡139808例；累计治愈4023789例。

特鲁多称加拿大已经进入第二波疫情

加拿大总理贾斯廷·特鲁多23日说，加拿大已经进入第二波新冠疫情。

“在4个最大的省，第二波疫情不是刚刚开始，而是已经发生。”特鲁多在电视讲话中说。

他同时警告，第二波疫情可能比第一波更严重。“秋季来临，（疫情）可能比春季严重得多。”

过去一周，加拿大平均每日新增新冠病例大约1100例，远超8月中旬的平均每日380例。截至9月22日，加拿大累计新冠确诊病例146663例，过去24小时新增1245例；累计死亡病例9234例。民意调查结果显示，加拿大人对疫情的忧虑情绪达到4月以来最高。

德国机构新列欧洲11国多地为疫情高风险区

随着欧洲多地新冠疫情反弹，德国疾控机构罗伯特·科赫研究所23日将欧洲11个国家的多个地区列为疫情高风险地区。

罗伯特·科赫研究所新列地区涉及法国、克罗地亚、斯洛文尼亚、爱尔兰、葡萄牙、丹麦、荷兰、奥地利、捷克、匈牙利和罗马尼亚。路透社报道，罗伯特·科赫研究所列出高风险地区后，德国外交部通常随后会发出旅行警告，提醒民众取消前往那些地区的非必要旅行。

多家媒体23日报道，德方扩大疫情高风险地区“名单”给欧洲旅游业复苏带来冲击。

德国国内疫情同样出现反弹。罗伯特·科赫研究所24日数据显示，德国累计新冠病例278070例，过去24小时新增2143例；累计死亡病例9428例。

英国多所高校出现新冠病毒集中感染

英国高校秋季学期9月份开始以来，多所高校出现学生集中感染新冠病毒。英国高教界人士担心大学成为该国第二波新冠疫情重灾区。

据英国媒体24日报道，位于苏格兰的格拉斯哥大学自9月开学以来已发现124例新冠确诊病例，其中多数感染者集中在两栋学生公寓，导致公寓内大约600人被隔离。

在苏格兰城市邓迪、阿伯丁，均有高校学生宿舍出现确诊病例，导致500多人被隔离。

韩国新增新冠病例连续两天超百例

据韩国中央防疫对策本部24日通报，当地时间23日零时至24日零时，韩国新增新冠确诊病例125例，单日新增病例数连续两天超过100例。

8月中旬以来，韩国疫情出现明显反弹，8月下旬单日新增病例数一度超过400例。此后，韩国政府收紧防疫措施，疫情迅速蔓延的态势得到控制。自9月18日起，韩国单日新增病例数连续5天持续下降，但随着各地接连出现聚集感染事件，最近两天韩国新增新冠病例又呈上升之势。

缅甸单日新增病例数首次破千

缅甸卫生和体育部24日发布的新冠疫情数据显示，过去24小时缅甸全国新增新冠确诊病例1052例，单日新增病例数首次破千。至此，缅甸累计确诊病例增至8344例，累计治愈2381例，累计死亡150例。

缅甸3月23日首次报告新冠确诊病例，9月3日累计确诊病例破千。但随后疫情快速恶化，9月10日累计确诊病例达2150例。过去半个月确诊病例数骤增超过6000例。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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