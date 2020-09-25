记者观察：疫情带来长久影响 中非命运共同体助力非洲复苏

人民网约翰内斯堡9月25日电（王磊）全球性商业风险顾问公司 Control Risks日前发布题为《后疫情时代：非洲受新冠肺炎影响及“康复”展望》的报告。报告称，新冠肺炎疫情导致非洲今年的生产总值可能会缩水6%到10%，且将带来长久影响。

各国抗疫成效初显 恢复生产迫在眉睫

迅速而严格的封锁有效的减缓了病毒最初传播。这主要是因为至少有41个非洲国家以前经历过流行病，许多国家将成功的抗疫经验应用到处理新冠肺炎疫情中。

但是，目前这些封锁正在逐步解除，以缓解各国政府面临的经济压力。以南非为例，9月16日晚，拉马福萨总统发表全国讲话时宣布从9月20日午夜起将全国“封禁”下调至一级，逐渐放开经济生活中多项限制，10月1日起开放国际商业航班。乌干达，毛里求斯等国也相继宣布10月1日起开放国际商业航班。而肯尼亚，赞比亚，坦桑尼亚，纳米比亚，津巴布韦等国在10月1日前已开放国内、国际航班。

缺少财政空间导致无法提供必要的抗疫支持措施。据当地媒体报道，刚果(布)政府甚至无法支付公务员工资，南苏丹、莫桑比克、津巴布韦还出现了粮食危机。尽管非洲各国央行推出了一系列货币政策措施，包括提供数十亿美元的额外流动性，但这些措施的影响微乎其微。

缺乏财政灵活性也威胁到非洲抗疫初期取得的成果。根据Control Risks的判断，只有五个非洲国家能够提供有规模且多样的刺激性支出，分别是博茨瓦纳、埃及、毛里求斯、摩洛哥和南非。后四个国家还拥有多样化的私营部门主导型经济体，使得任何政府支出都能产生显著的乘数效应，它们将能够使自己免受进一步冲击的影响，并减轻经济困难所带来的潜在政治风险。

在非洲大陆其他大部分地区，疫情后的经济增长将不得不由本已疲弱的私营企业主导，而在全面封锁期间无法得到政府支持的私营企业倒闭则削弱了这种增长。私营企业亟需来自政府和投资者的外部支持。

疫情促使政府决策果断 推动行业变革

疫情迫使各国政府在决策时更为果断。阿尔及利亚和安哥拉等依赖石油的经济体正在积极将长期以来关于多元化的讨论转化为真正的行动。据阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法介绍，阿尔及利亚正处于经济转型的重要阶段，加大力度推动经济多元化转型，降低对油气外汇收入的依赖。目前阿尔及利亚已与近40个国家签署了鼓励和相互保护投资双边协定，本国法律将保障外国投资者能够收回投入的资本，并获得应得的投资收益。

新冠肺炎疫情还将为非洲发展资本市场提供强大动力。Control Risks的报告中提到，疫情迫使大量资本从前沿市场外逃，仅3月份短短几周内就有创纪录的40亿美元从非洲流出。但一些英语非洲国家过去几年已经在发展金融市场基础设施和提高治理标准方面取得了重大进展。外资外流将促使当地人努力巩固这些改善措施，例如利用固定缴款计划增加养老基金，利用国有企业上市来增加证券交易所的流动性，鼓励本地机构投资者参与资本投资项目。

疫情带来最重要的变化，可能是引发一波经济正规化浪潮。报告中提到，非洲非正规经济约占非洲生产总值的三分之一，占非洲就业人数的绝大多数。尽管目前还没有具体数据，但有传闻称，疫情正促使一些非正规经济活动进入正规部门管辖范围。

据津巴布韦主流媒体《先驱者报》9月25日报道，政府推出的支持本国企业政策得到私营企业的全力支持，他们还恳求政府加快执行进度，以增加新的就业机会，支持新产业的发展。津巴布韦工业联合会（CZI）副主席约瑟夫·冈达表示，津巴布韦的当地工业有能力生产进口商品的替代品，政府需要确保2019年出台的地方内容政策得以实施，以确保创造就业机会、发展新的现代化产业。

在上周由非洲Sanlam投资机构主办的网络研讨会上，与会人员认为此次疫情正在为企业、政府和劳工之间通力合作的新时代铺平道路。最近成立的南非影响力投资公司（IISA）和DNA经济公司（DNA Economics）主席埃利亚斯·马西莱拉告诉记者，自己以前从未见过政府和私营部门之间如此紧密的合作。这是自1994年以来，有意义的社会契约首次成为现实，最显著的表现是影响力投资在支持解决该国社会和经济挑战方面所能发挥的作用。

中非命运共同体助力非洲复苏

目前，非洲各国纷纷把恢复经济作为首要目标。加纳等多个非洲国家宣布要以中国发展模式为样板，迅速振兴本国经济。

约堡大学非中研究中心主任孟大为表示，非洲政府、企业和公民社会应改变思路，调整同中国及所有其他合作伙伴的务实合作关系。后疫情时代，南非等非洲国家应如何利用好中国带来的贸易机遇？

他说，非洲要制定计划，为后疫情时代旅游业复苏创造有利环境。因此，非洲旅游行业应加强协调，以吸引庞大的中国中等收入群体。南非及其他许多非洲国家无休止的电力短缺问题必须迅速得到解决，犯罪和物流问题也亟需改善。非洲国家还应根据疫情形势变化，及时完善签证程序，以最大限度地增加区域内游客流动。

9月23日，新任驻南非大使陈晓东抵达南非履新。陈大使表示，当前国际形势之百年变局与新冠肺炎之百年大疫相互交织，中南比以往任何时候都更需要加强团结合作。

陈大使指出，当前，中国努力克服困难，率先控制疫情，率先实现经济复苏，充分发挥超大规模市场优势，发掘内需潜力，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。我们将扩大对外开放，同南非、非洲更多分享中国的发展红利，以自身复苏带动非洲和世界共同复苏，以自身发展带动非洲和世界共同发展，不断巩固和深化中南中非全面战略合作。

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