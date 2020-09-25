欧盟卫生委员呼吁警惕“新冠疲劳”

新华社布鲁塞尔9月24日电（记者李骥志）欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯24日在新闻发布会上针对部分地区出现的“新冠疲劳”现象发出警告，呼吁欧盟各成员国政府加大宣传力度，提高人们对保持社交距离重要性的认识。

基里亚基季斯说，当前欧盟新冠感染人数持续上升，一些成员国的新增病例数已经高于3月份的高峰期，有些地区却出现了对保持社交距离感到厌烦和不再遵守卫生规则的现象。基里亚基季斯认为，这种“新冠疲劳”可以理解，但是必须想办法消除。

她敦促欧盟各成员国政府立即行动，根据疫情和国情采取适当措施，包括加强检测、追踪密切接触者、改善卫生监管、加强个人防护设备和药品供应以及确保重症监护床位等。

基里亚基季斯还提醒，随着秋季和冬季的到来，新冠和流感同时流行，可能会使欧盟各国的卫生系统不堪重负，导致更多人失去生命。她说，必须抓紧行动，防止陷入“不得不再次全面封锁”的局面，那样将使经济和社会生活再受重创。

欧洲疾病预防控制中心主任阿蒙也通过视频连线出席了新闻发布会。她敦促人们遵守必要的个人保护措施，如保持社交距离、勤洗手、身体不适时居家隔离等。她说，在安全有效的疫苗问世前，快速发现、检测和隔离高危接触者仍是控制新冠疫情传播的最有效措施。

欧洲疾控中心24日更新了新冠风险评估报告。评估显示，自8月以来，欧盟、欧洲经济区和英国的感染人数持续上升，可能是由于人们遵守防疫规则不够严格，也可能是因为防控措施不到位。血清研究数据表明，在欧盟、欧洲经济区以及英国的大部分地方，人群中的免疫率低于15%，人群的易感性仍然很高。

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