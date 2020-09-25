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尼日利亚学者：尼日利亚应借鉴中国发展模式

2020年09月25日11:07  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾9月24日电（记者 姜宣） 23日，尼日利亚《黎明报》总编奥斯汀·马霍在尼主流媒体《领导者报》、《黎明报》发表题为《尼日利亚2050愿景可借鉴中国经验》的评论文章，认为中国模式在抗击新冠肺炎疫情面前展现出巨大优越性，尼日利亚需走出西方模式的束缚，认真研究中国发展战略，学习借鉴中国经验，寻找适合自身发展道路。

文章说，受新冠肺炎疫情影响，世界经济目前处于低迷状态。然而，作为世界第二大经济体，中国今年第二季度实现经济强劲反弹，第一个从疫情中恢复过来，这有助于缩小中国与美国的差距，据估计美国今年经济增长率为负8%。随着经济恢复，中国为全球抗疫贡献了智慧和力量，目前累计出口口罩1515亿只、防护服14亿件、护目镜2.3亿个、呼吸机20.9万台等，有力支持了全球疫情防控，展现出中国经济模式的巨大韧性。

文章说，中国自改革开放后经济快速增长，创造了中国奇迹。以国家为主导的经济模式帮助中国顺利度过2008年世界经济危机，在新冠肺炎疫情面前又一次显示了其优越性。

文章说，尼日利亚过去60年的经济发展大体沿袭西方经济发展模式，现在是时候对此进行重新考虑了。尼总统布哈里近日在对负责制定《2050发展议程》和《2021-2025年中期发展规划》的国家指导委员会讲话时指出，中国在过去40年让7亿人摆脱贫困，现如今成功战胜疫情并走上增长之路，中国经验值得借鉴。

(责编：艾雯、燕勐)
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