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巴西新冠死亡病例逼近14万例

2020年09月25日11:04  来源：新华网
 

新华社圣保罗9月24日电（记者宫若涵）巴西卫生部当地时间24日18时30分公布的最新数据显示，过去24小时巴西新增新冠确诊病例32817例，累计确诊4657702例；新增死亡病例831例，累计死亡139808例；累计治愈4023789例。

巴西卫生部的数据还显示，圣保罗州依然是巴西疫情最严重的州，累计确诊病例达958240例，累计死亡病例达34677例。该州首府圣保罗市24日宣布，随着当地疫情有所缓解，该市有望在10月9日进入解封的绿色阶段，开放包括剧院、博物馆、图书馆在内的文化设施，这些场所将可以举办参与人数不超过600人的活动。圣保罗州的解封分为红、橙、黄、绿、蓝五个阶段，隔离措施依次放宽。目前圣保罗市处于黄色阶段。

在亚马孙州，民众聚集活动等因素导致该州疫情在近几周有所反弹。截至24日，该州累计确诊病例134289例，累计死亡3992例。亚马孙州政府24日宣布，该州首府马瑙斯市的酒吧和水疗中心从本月25日起关闭30天，不遵守规定的经营者每天可被处以高达5万雷亚尔（约合9000美元）的罚款。此前这些场所于7月恢复营业。

此外，根据巴西卫生部的数据，巴伊亚州、米纳斯吉拉斯州和里约热内卢州的累计新冠确诊病例均超过25万例。

(责编：苏缨翔、燕勐)
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