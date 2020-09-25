巴西友人正努力读懂中国

中巴友好合作纪念专刊封面

在当前全球新冠肺炎疫情肆虐、多重危机叠加之际，中华人民共和国将迎来71周年诞辰。71年来，中国一步步实现了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，创造了人类发展史上一个个中国奇迹。是什么让今日中国繁荣富强？让中国人民幸福安康？让中国朋友遍及天下？这些问题，中国人民心知肚明，而我一直在探寻巴西朋友心中的答案。

为纪念中国巴西建交暨巴西中国移民日，前一段我们与巴西媒体合作出版了中巴友好纪念专刊，邀请我领区巴西政商精英、社会名流撰文，从他们的文章中，我看到了他们眼中的中国和心向往之的未来。

一、中国选择了正确的发展道路和前进方向

伯南布哥州副州长卢西亚娜·桑托斯写道，“中国坚持走社会主义道路，特别是1978年在邓小平带领下中国走上了改革开放之路，中国经济腾飞到前所未有的新高度。与此同时，改革开放也标志着社会主义理论与实践的进步，是对社会主义现实与未来的思考。中国为世界提供了一种新型社会主义发展模式。”

北里奥格朗德州州长法蒂玛·贝塞拉用相距25年的访华经历对中国今昔对比，她的感受是，“2019年我所见到的中国，毫无疑问，是名副其实的世界经济增长引擎。访问期间，最让我感兴趣的是北京在传承悠久历史传统的同时，还大力推动前沿科技进步，而更吸引我的是这座城市的可持续发展活力。”

塞尔希培州长贝利瓦尔多·沙卡斯指出，“中国人民探索出了中国特色社会主义发展道路。当前，在科教兴国战略的指引下，中国城镇化进程和知识密集型服务贸易的兴起推动了经济飞速发展，跻身世界科技强国之列。”

马拉尼昂州副州长卡洛斯·布兰当认为“中国的成功之道在于人民勤劳勇敢，大力发展科技，把握历史机遇，加强国际交流。”

累西腓副市长卢西亚诺·西凯拉以该市同中国广州市友好交往为例，高度评价民间外交在中国外交中的重要作用，高度赞同习近平主席‘国之交在于民相亲’的理念。

伯南布哥州议员罗梅罗·萨勒斯在《万里尚为邻》一文中指出，中国的成功之道在于始终通过绘制长期发展蓝图来规划国家的长期稳定发展，此外中国人的乐善好施也为他们赢得了天下朋友。

瓦加斯基金会法学院中国研究中心主任高文勇认为，“中国呈现给世人最大的经验就是对世界开放，使当今中国城市欣欣向荣，科技飞速发展，逐步全面实现小康社会。”他介绍了中国打响“蓝天保卫战”和提前10年实现联合国2030年可持续发展目标等生动实例。援引习近平主席在《摆脱贫困》一书中阐述的“弱鸟如何先飞”等理念。认为“这些不仅是中国领导人带领国家成为世界第二大经济体的治理心得，也是中国人民通过智慧和汗水凝结的奋斗经验。”

巴西友人埃德加·阿尔布开克说，“‘中国奇迹’一直是当今世人孜孜探求的奥秘，人们普遍认为，中国的腾飞得益于国家长远规划的统筹、政府高效运行的体制及人民勤劳敬业的精神。”

二、中国为世界和平与发展做出了积极贡献

桑托斯副州长赞赏“中国奉行的和平共处五项原则（互相尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等互利，和平共处）至今仍是中国以及世界上一切热爱和平的国家共同遵循的国际关系基本准则。”

帕拉伊巴州长若昂·阿泽维多评价“中国在国际舞台上扮演着越来越重要的角色。巴中伙伴关系水平高，在多个领域建立了互利合作机制，已上升为全面战略伙伴关系，并不断向更深层次发展。”他说，帕州希加强国际化进程，同中国发展互利合作、可持续的关系。

西凯拉副市长认为，“在新冠肺炎疫情全球大流行之际，国际地缘政治朝着多极化变革，在此背景下，中国崛起促进了世界和平与发展。正如习近平主席强调，‘我们应该坚定奉行多边主义和国际关系基本准则，推动构建新型国际关系，为各国发展创造和平稳定环境。’”

布里佐拉基金会负责人佩德罗·约瑟夫和阿里松·费尔南德斯指出，“今日中国充满了无与伦比的合作良机，同中方加强经贸联系将有助于深化双方友好及交流。在面临地缘政治、经贸挑战的背景下，加强同中方合作是巴西维护自身主权和独立的制胜法宝。”

巴西商业领袖组织—中国区主席纳西门托赞赏中国国务委员兼外长王毅在中国两会记者会上的观点，“各国生活在同一个地球村，应超越地域种族、历史文化乃至社会制度的不同，携起手来构建人类命运共同体。”

三、中国为全球抗击新冠肺炎疫情贡献了力量

塞阿腊州长卡米洛·桑塔纳说，“突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球，为了保障民众生命安全，我们积极从中国医药健康产业股份有限公司购置了呼吸机、试管、试剂及防护装备等，并收到了驻累西腓总领馆、福建省、大连市的驰援物资。”

桑托斯副州长称赞道，“在新冠肺炎疫情肆虐全球之际，中国人民众志成城，齐心战胜疫情，成为了世界抗疫典范。期间，中国运用高端技术进行防控筛查，充分体现了在高新技术领域的强大实力。”

布兰当副州长感谢患难见真情的中国朋友，“面对新冠肺炎疫情，巴中人民守望相助，共克时艰，在关键时刻，中国人民及时向我们驰援防护物资和医疗设备。”

四、中国人民的精神品德铸就了今日辉煌

帕拉伊巴副州长利贾 ? 费利西安诺全文回顾了2019年7月率团访华见闻，最后写道，“巴中建交意义重大，我毫不怀疑两国关系将更加亲密。巴中牢不可破的友谊是忠诚和可信赖的，她不仅反映在贸易方面，而且反映在政治、文化和教育方方面面。正如中国哲学家孔子所言：‘言必信，行必果’。”

高文勇称赞道，“中国拥有的最大财富是中国人民。在艰难时刻，中国人民表现出坚韧不拔、永不言败的精神。在中国，人民的精神力量是无价之宝。这种坚韧的精神在中国人民的思想和行动上高度统一，能够克服前进道路上的一切艰难险阻。”

累西腓儿童公民乐团团长若昂·塔尔基诺以《文化中国，焕发现代气息的千年传统》为题，用2009和2019时隔10年的两度访华，对比了中国的发展变化，他眼中的中国，“既是一个工业愈加发达、科技愈加进步、人民愈加幸福的国度，又很好地保留了传统的风土人情，既引领世界潮流，又传承千年传统。”他尤为赞赏中国对世界各国文化的兼容并蓄。

阿尔布开克说，“在同中国人的交往中，我切身感受到他们身上最突出的品质就是勤劳，体会到中华民族是勤劳勇敢、永不言败的民族。”

五、中巴全面战略伙伴关系发展前景广阔

桑塔纳州长以《尊重和友谊铸造巴中关系》为题诠释了中巴关系的根基。他指出，“塞阿腊州很荣幸两次接待过习近平主席，双方的交流互动让我们看到了广阔的合作前景。如今，中国是塞州第二大出口目的国、第二大进口来源国。双方在贸易、教育以及经验交流、增进人民间友谊团结等方面大有可为。”

沙卡斯州长表示塞尔希培州希加强同中国“一带一路”倡议对接，深挖双方在经贸、新能源、基础设施、旅游、公共管理、医疗卫生、教育、环保等领域的合作潜能。

贝塞拉州长表示，“北里奥格朗德州愿同中方通力合作，提高基础设施建设水平，并以中国为近十亿人口摘除贫困帽为榜样，抓牢民生工程，大力发展教育及科技，使广大贫困民众脱贫致富。”

皮奥伊州长维灵通·迪亚斯表示，“中国是皮奥伊州最大的出口目的地国，而今也将是重要的投资国。”他列举了大量数据肯定双方在农产品贸易、风力及太阳能发电、信息技术、远程医疗和基础设施等领域的合作现状及广阔前景。

巴西联邦众议院巴中议员阵线主席福斯托·皮纳托充分展望了巴中关系的未来。他说，“解困之道在于加强各国合作，中巴关系堪称国家间合作的典范。我们在同一个大海中航行。合作与团结将帮助我们战胜暴风雨，并变得更加强大。”

综上所述，我欣喜地看到，巴西朋友正在努力读懂中国，解开中国的成功之道，并与中国互学互鉴，携手并肩，共同开创更加美好的未来。

（作者为中国驻累西腓总领馆总领事）

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