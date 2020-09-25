美卫生高官在国会暗怼特朗普

新冠病毒疫苗何时到位？美国疫情重灾区是否已实现群体免疫？美国卫生部多名高级官员23日出席国会参议院一场听证会，一一解答议员有关疫情的问题。

美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德坚称，疾控中心只会遵循科学原则而非党派政治。他同时暗怼总统唐纳德·特朗普“疾控中心有人存心搞破坏”的说法，说这种阴谋论伤害日夜奋战抗疫的疾控人员士气。

【言论“伤士气”】

特朗普及其盟友先前指认，疾控中心内部存在“暗深势力集团”，意图破坏特朗普执政和连任。雷德菲尔德23日在参议院卫生、教育、劳工与养老金委员会听证会上说，他个人对卫生部也有人这样说深感“失望”。

雷德菲尔德说，疾控中心工作人员“正在对抗我们这个时代最严重的公共卫生危机”。“他们日夜工作，超过6700人直接抗疫，另有1200人正准备就位，听到这种言论我感到受冒犯。”

法新社报道，雷德菲尔德曾在军中服役20年，说他从未意识到身边同事勾连政治。“当昼夜奋战的人遭遇不公正批评或定性，大家可能不知道这有多令人泄气。这是最伤人的一点。”

面对议员指认疾控中心工作受到不当政治干预，雷德菲尔德也极力辩驳，称疾控中心先前建议不应检测未显现新冠症状的密切接触者，后又将此建议彻底推翻，仅因最初的版本“写得不好”。

至于18日发布的“新冠病毒经空气传播”建议21日遭撤下，雷德菲尔德称，这是因为该建议尚未接受技术评估。

【我们“本可以”】

美国迄今已有逾20万人因感染新冠病毒病亡。美国国家过敏与传染病研究所所长、白宫抗疫工作组重要成员安东尼·福奇在同一场听证会上说，每个美国人如果都能听从“戴口罩、不扎堆、保持6英尺（约合1.8米）距离”的建议，本可以拯救更多同胞。

福奇说，一些州政府抗疫工作“做得不错”，另一些“做得不太好”，还有一些州政府“想做好，但大家不听”。他特别提到民众不戴口罩泡酒吧的行为，说防疫需要“全国保持一致”。

来自肯塔基州的共和党人兰德·保罗今年3月下旬成为美国第一名确诊感染新冠的联邦参议员。美联社报道，福奇在听证会上与保罗“激烈交锋”，后者坚称，卫生官员有关“封城”能改变疫情形势的说法不实。

“明显发火”的福奇则指认保罗屡次曲解自己的说法。“我说过我们本可以真正阻止疫情暴发的唯一方法是实质上……我想说关停，我不后悔这样说。”

保罗还认为，纽约州作为重疫区已基本实现群体免疫。但福奇回怼：“如果你觉得22%（的感染率）就算群体免疫，我相信只有你一个人这么想。”

【疫苗“不能急”】

同一天，美国强生公司宣布启动在研新冠疫苗三期临床试验，计划在美国、南非、阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁招募6万名志愿者，接种这种单剂新冠疫苗。

不过，先前已启动三期临床试验的阿斯利康公司和牛津大学联合研制疫苗目前在美国仍处于“暂停”状态，理由是美国政府尚未判定疫苗是否构成安全风险。

福奇在听证会上说，志愿者接种疫苗“没有捷径可走”。他同时指出，即便疫苗成功问世对控制疫情意味着“前进一大步”，大家仍需保持谨慎，疫苗无法一夜间扭转局面。这是因为疫苗通常无法保证百分百有效，且让民众普遍接种疫苗可能需要数月。

路透社报道，雷德菲尔德预期，全体美国民众可能明年7月完成疫苗接种；疫苗产量有望在明年3月底或4月达7亿剂，足够3.5亿人使用。福奇则预期，今年11月会有5000万剂疫苗可用，12月底时升至1亿剂，明年4月达7亿剂。

雷德菲尔德说，联邦政府创立的“曲速行动”项目组会最终决定如何分发疫苗。不过，分发工作面临艰巨物流挑战，疾控中心希望州政府即刻做好准备，同时呼吁国会拨款2亿美元作启动资金。（海洋）（新华社专特稿）

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