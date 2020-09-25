俄外长：美国借伊核协议单边制裁伊朗没有前景

新华社莫斯科9月24日电（记者吴刚）俄罗斯外长拉夫罗夫24日表示，美国借伊朗核问题全面协议对伊朗进行单边制裁没有前景。

据俄外交部网站发布的消息，拉夫罗夫在同到访的伊朗外长扎里夫会谈后举行的联合记者会上说，美国试图借伊核协议单边制裁伊朗是不可接受和非法的，在联合国得不到支持，也限制不了其他国家与伊朗开展合作。在当前形势下，俄方将同伊朗继续磋商和合作，以维护伊核协议。

拉夫罗夫说，俄罗斯和伊朗在发展双边关系和加强国际事务协作方面具有较高互信水平。双方将继续巩固经贸合作，推进在原子能、交通、工业等领域的联合投资项目。

在谈到叙利亚问题时，拉夫罗夫表示，两国同意加强在阿斯塔纳和谈机制以及俄罗斯、伊朗、土耳其三方元首会晤机制框架内的合作，推进叙利亚国内政治和谈进程。两国一致认为，任何未经叙利亚政府允许在叙部署外部力量的企图和借极端主义势力在叙制造分裂的行为都是不可接受的。

另据俄罗斯媒体报道，扎里夫在联合记者会上表示，美国滥用联合国安理会机制，借伊核协议对伊朗进行制裁是非法的，美国的企图已失败。伊朗重视俄罗斯在维护伊核协议方面发挥的重要作用。

美国国务院本月19日单方面称，根据安理会第2231号决议中的“快速恢复制裁”机制，2015年伊核协议达成前联合国对伊实施的制裁已于美国东部时间19日晚8时起恢复生效。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可。该决议第11执行段有“快速恢复制裁”机制内容，但规定只有伊核协议参与方才可以启动该机制。

安理会成员，包括伊核协议参与方英国、法国、俄罗斯、中国、德国多次重申，美国于2018年5月退出伊核协议，不再具有启动“快速恢复制裁”机制的资格。

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