英国预测“英欧无协议”破坏性

英国与欧洲联盟就双方贸易关系的谈判下月初将进入第9轮。英国政府23日谈到双方达不成协议对本国物流行业的影响。当天抵达英国首都伦敦的欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶说“有决心”促成协议，但是会“坚守”己方立场。

【伤害大】

英国负责“脱欧”贸易关系谈判的大臣迈克尔·戈夫23日在发给本国物流运输企业的信中说，如果英欧今年之内未达成协议，明年1月1日起，在英吉利海峡边的港口，会有多达7000辆卡车排起长队，等待过关，它们进入对岸法国的时间可能因此延迟2天，影响英欧双方进出口重要物资。

信中说，对于新的文书填报和法规政策，大约30%至50%往来英欧的英国货运车辆没有做好准备。运输延迟现象将持续3个月，直到货运公司适应新情况。

英国1月31日正式退出欧盟，但是只是在政治地位上脱离欧盟，之后11个月的过渡期内，英国仍留在欧洲单一市场和关税同盟内，英欧双方在此期间就未来经贸关系谈判。若双方没达成协议，明年起英欧贸易关系退回至世界贸易组织框架。即便双方达成协议，英国商品进入欧洲也必然面临一些新的检查和贸易壁垒。

英国货运企业指责政府反应迟缓。英国政府先前推出“智慧货运系统”，然而明年1月该系统仍处于测试阶段；英国政府招募、培训5万名海关职员的日程也远未结束。

英国公路运输协会会长理查德·伯尼特说：“我们一再提醒政府港口会出现延迟，但是他们没有与物流业讨论如何寻找解决办法。”

【盼谈成】

欧盟“脱欧”谈判首席代表巴尼耶23日抵达伦敦，就“脱欧”事宜与英方作非正式会谈。他在会谈前告诉媒体，他决意促成协议，欧盟“依然冷静、尊重对方、现实、坚定”。

对于英国政府本月力推的“内部市场法案”以及双方达不成协议的概率，巴尼耶拒绝作出评论。

按照“内部市场法案”，其条款与英欧先前签署的“脱欧”协议中涉及爱尔兰与英国贸易的条款有冲突时，当以法案条款为准。

欧盟成员国爱尔兰和英国北爱尔兰地区都位于爱尔兰岛。按照“脱欧”协议，如果英欧双方未能找到解决北爱边界问题的更好方案，为避免北爱与爱尔兰恢复“硬边界”、即实体海关检查，北爱明年起在关税和政府补贴等规则上向欧盟看齐，在贸易地位上与欧盟“更亲”。

英国政府辩解说，寻求“内部市场法案”立法，是为防止英欧“谈崩”后，从英国其他3个地区运往北爱的货物被征收“破坏性”关税。而欧盟指责英方试图用国内法凌驾国际法，敦促英国首相鲍里斯·约翰逊在本月底前从英国议会撤回该法案。

虽然该法案修正案22日在英国议会下院通过，不过审议该法案预计耗时两个月。这意味着该法案11月底前不可能完成审批。而英欧双方为贸易谈判设置的最后期限都在10月。

戈夫23日说，英国政府正急切避免“无协议”，有信心与欧盟达成贸易协议。

一名英国高级官员早些时候说，如果英欧就北爱边界问题达成共识，政府会立刻撤回上述法案中的争议条款。（郭倩）（新华社专特稿）

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