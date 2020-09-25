张军大使在安理会严厉驳斥美国代表恶意攻击

人民网联合国9月24日电 中国常驻联合国代表张军大使24日在安理会“维护国际和平与安全：新冠肺炎疫情后的全球治理”视频首脑会议上发言，严厉驳斥美国常驻联合国代表对联合国和中国的恶意攻击。发言稿全文如下：

刚才，绝大多数安理会成员在发言中都呼吁坚持多边主义，加强团结合作，这反映了国际社会的普遍共识。

遗憾的是，我们再次听到美方代表发出与会议气氛格格不入的杂音。中方坚决反对和拒绝美方的无理指责。最近一个时期，美国少数政客似乎患上了攻击其他国家和联合国机构的“强迫症”。美国滥用联合国和安理会平台，继续传播“政治病毒”，散布虚假信息，制造对立和分裂。这样的所作所为，不仅驱散不了病毒，而且已经极大地干扰了全球团结抗疫的努力。我要奉劝一句:你们该打住了！你们已经给世界制造了足够多的麻烦。

新冠肺炎疫情突如其来，中方最先遭受冲击。中国应对疫情的时间线清清楚楚。中国人民在中国共产党带领下团结一心抗击疫情，付出的巨大牺牲和努力也有目共睹。中国为全球抗疫作出的重要贡献举世公认。

美国应该明白，美国应对疫情的失败完全是自己造成的。截至目前，美国已有接近700万人确诊，20多万人死亡。美国拥有世界上最先进的医疗技术，最完备的医疗体系，为什么成为确诊和死亡人数最多的国家?很多和美国同步暴发疫情的国家都已经有效控制疫情，为什么美国做不到？美国自己公布的统计数据显示，美国少数族裔群体呈现更高的感染率和死亡率，与其人口占比不相称，这是为什么？背后的根源是什么？美国的一些政客在指责别人之前，应该对这些问题给出诚实的答案。如果有人要对此负责，那应该是美国的一些政客。

美国应该明白，指责别人解决不了自己的问题。每个国家在发展过程中都会遇到这样那样的问题，都应首先通过自身努力去解决。靠转嫁责任、“撒谎、欺骗、偷窃”，不仅于事无补，而且只能在错误道路上越走越远。你们站在了国际社会的对立面，已经完全是孤家寡人，是该清醒的时候了。美国现在要做的是，停止政治操弄，摒弃将病毒标签化、政治化的作法，把心思和精力放在抗击国内疫情上，支持联合国及世界卫生组织发挥应有的作用。

美国应该明白，大国更应该有大的样子。当今世界面临重重挑战，大国肩上承担着特殊的责任。美国一向自称是“向善的力量”，要在国际事务中发挥领导作用。中国和其他国家一样，都真诚欢迎美国为世界和平与人类进步作出重要贡献。

——要当领导者，就要以身作则。要模范遵守国际法和国际义务，主动承担国际责任，而不是搞例外主义，随意“毁约”“退群”，游离在全球治理体系之外。

一一要当领导者，就要致力于推进国际合作。要尊重和团结各方，讲究诚信平等，而不是任意制裁施压，制造对立分裂，搞霸权、霸凌、霸道，把世界引入混乱甚至是战争的灾难。

——要当领导者，就要为人类进步做出实实在在的贡献。要推动合作应对全球性挑战，提供更多国际公共产品，坚持以人民为中心，引领全世界为更加美好未来共同努力。而不是一味谋求私利，追求垄断优势，甚至不惜动用国家力量阻挠其他国家发展和科技进步。

我们希望美国早日回到与其他国家相互尊重、合作共赢的轨道上，为世界和平与繁荣承担起应有的责任。

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