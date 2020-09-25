特朗普或阻挠新冠疫苗审批从严

美国总统唐纳德·特朗普23日说，白宫不一定会批准食品和药物管理局颁布更严格的新冠疫苗紧急使用授权标准。他认为，药管局提高审批标准似乎受政治驱动。

《华盛顿邮报》前一天报道，美国药管局打算不久后颁布更严格的新冠疫苗紧急使用授权标准，将增加在研新冠疫苗在11月3日选举日前获批使用的难度。特朗普23日在白宫记者会上谈及这篇报道，说药管局提高标准必须经白宫批准，“我们可能批准，也可能不批准”。

特朗普认为，药管局提高疫苗审批标准可能关乎政治。他自称“极其信任”研发新冠疫苗的制药企业，“他们已完成检测和其他一切”，称药管局拉长审批进程“听上去像政治举动”。

特朗普多次宣称美国能够在选举日前准备好分发新冠疫苗。药管局提高疫苗审批标准旨在提高透明度和公众信任度，保证不会因政治干预而匆忙对安全性和有效性没有得到充分保障的新冠疫苗作授权。

美药管局局长斯蒂芬·哈恩23日在国会参议院作证时没有直接回应《华盛顿邮报》报道，但说监管机构可能会就新冠疫苗紧急使用授权程序“提供更多信息”。

美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德在同一场听证会上说，大约7亿剂新冠疫苗有望明年3月底或4月就位，可供3.5亿人使用。据他估计，要让全体美国民众都接种上疫苗，可能要等到明年7月。（陈丹）【新华社微特稿】

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