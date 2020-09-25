特鲁多称加拿大已经进入第二波疫情

加拿大总理贾斯廷·特鲁多23日说，加拿大已经进入第二波新冠疫情。

“在4个最大的省，第二波疫情不是刚刚开始，而是已经发生。”特鲁多在电视讲话中说。

他同时警告，第二波疫情可能比第一波更严重。“秋季来临，（疫情）可能比春季严重得多。”

过去一周，加拿大平均每日新增新冠病例大约1100例，远超8月中旬的平均每日380例。截至9月22日，加拿大累计新冠确诊病例146663例，过去24小时新增1245例；累计死亡病例9234例。民意调查结果显示，加拿大人对疫情的忧虑情绪达到4月以来最高。

特鲁多呼吁民众遵守防疫措施，坚持戴口罩，使用政府推出的手机软件以便于获知自己是否与感染者有密切接触。

“我们不能改变今天甚至明天的数字，因为它们取决于我们两周前做过或没做什么，”特鲁多说，“但是我们能改变10月份乃至冬季的形势。我们很可能在（10月12日）感恩节无法聚会，但（12月25日）圣诞节有机会。”

加拿大首席公共卫生官谭咏诗22日在记者会上说，如果不采取行动，疫情将呈现“灾难性”发展，可能让加拿大卫生系统瘫痪，同时“显著冲击”加拿大社会和经济。

23日早些时候，加拿大议会开幕。3个主要反对党的领导人中，保守党领导人埃林·奥图尔和魁北克集团领导人伊夫—弗朗索瓦·布朗谢因感染新冠病毒自我隔离，没有出席。3月，因妻子感染新冠病毒，特鲁多也一度在家隔离和办公。

新冠疫情重创加拿大经济和社会，第二季度经济创纪录萎缩38.7%，5月失业率达到13.9%的高峰。

特鲁多政府决定继续采取积极措施保障经济和就业。加拿大总督朱莉·帕耶特23日早些时候在议会发表政府施政报告，说“现在不是紧缩的时候”。报告内容包括基础设施投资、以培训迅速提升劳动者技能、采取措施激励雇主保留雇员。

特鲁多领导的自由党在议会不占过半席位，施政报告如果无法获得议会通过，加拿大将面临新的议会选举。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)