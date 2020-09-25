古特雷斯呼吁以创新方式思考全球治理和多边主义

新华社联合国9月24日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯24日发表讲话，呼吁国际社会以创新方式思考全球治理和多边主义，以适应21世纪的需要。

古特雷斯当天在安理会关于“后疫情时代的全球治理”最高级别辩论会上说，新冠疫情是一次全面危机，它在地缘政治紧张的背景下暴发，叠加其他全球性威胁，以不可预测和危险的方式蔓延；新冠疫情导致全球超过3000万人确诊，近100万人死亡。造成这一局面的原因是全球准备不足，缺乏合作和团结互助。

古特雷斯认为，新冠疫情是对国际合作的考验，在这场考验中“我们从根本上失败了”。新冠疫情敲响了警钟，如果国际社会仍然以不团结和混乱的方式加以应对，未来可能出现更多灾难性挑战。

古特雷斯表示，在联合国成立75周年之际，国际社会亟须以创新方式思考全球治理和多边主义，以适应21世纪的需要。他呼吁建立一个果断、协调、灵活、随时可应对各种挑战的全球治理体系；国际社会需要一种网络化的多边主义，其基础是全球性组织、区域组织、国际金融机构及其他国际联盟和组织之间的联系与合作得到加强。

他表示，全球治理的理念应当拓宽，将企业、民间社会、地方政府、学术界、青年人纳入其中，尤其应当重视女性的作用；全球治理体系改革不能取代联合国会员国为应对共同挑战采取的集体行动。联合国有责任改进全球治理的有效性，但首要责任在各国政府。

古特雷斯说，世界不再是两极或单极，而是正向多极化方向发展。世界曾经在缺乏有效多边机制的情况下经历了分裂和两极分化，其结果是两次世界大战的发生。他期望新冠疫情暴露出的问题能够鞭策各国立即行动起来，因为“我们别无选择”。

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