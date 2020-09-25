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借Tik Tok事件搞“三霸”注定行不通（观象台）

王俊岭

2020年09月25日08:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　最近，Tik Tok在美国的遭遇引发全球关注。美方一些人声称，Tik Tok“窃取了美方技术”“影响了国家安全”，并威胁禁止美国网络服务商为Tik Tok提供服务。经过多番磨合，目前的所谓“合作协议”，本质上仍是美国对中国企业和技术的一次策略性掠夺。

　　这种巧取豪夺的海盗思维背后，是美方不敢直面市场竞争的懦夫心态，是对其本国自由、公平、开放等优良传统的自我否定，是霸权、霸凌、霸道兼具的丑陋表演。如此做派，逆历史潮流而动，反客观规律而行，给步履维艰的世界经济平添诸多危险性和不确定性。

　　霸权思维是饮鸩止渴。作为世界唯一超级大国，美国在许多领域都有着显著优势和巨大影响力。但是，在经济全球化时代，任何一个国家都不可能好处尽占，任何国家都无权包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势。只有每个国家尽己所能地实现充分发展，才能最终彼此成就。靠霸权打压中国产品和服务，或许能让美国在一时一事上攫取所谓的利益，但从长期来看，必会“丢了西瓜捡芝麻”，大大损害美国的国际形象和信誉。

　　霸凌行径不得人心。时至今日，美国依然固守冷战思维，以意识形态划线，肆意搞零和游戏，用“大拳头”代替“大格局”。靠这个套路，即使刷出了存在感、满足了“霸主心”、获得了大利益，却注定会遭到国际社会唾弃。公道自在人心，试问，如果今天连一款好玩的手机App都要恶意打压、抢为己有，那么明天又将如何对待他国的辛勤劳动成果呢？事实上，就连美国媒体都开始担心：“一旦诉诸保护主义、一旦把问题政治化，将不可避免妨碍自然的商业活动。”

　　霸道作风损人害己。Tik Tok为千千万万普通人提供分享生活的乐趣，同时也凭借巨大信息流获得收入。这么一个再简单再正常不过的商业行为，在美国竟遭到以安全理由为借口、实际上是设陷阱的极限施压。面对别人创新带来的竞争压力，美国一些政客和企业不去反思自身在互联网经济时代为什么经常“慢半拍”，却耍起工业革命时期养成的霸道作风，公然强买强卖、强迫技术转让，最终受伤的不仅是对方，更是美国自身经济发展。

　　“在商言商，就事论事”，是市场经济国家的基本素养，也是国际经贸往来的通行惯例。“三霸”不会让美国再次伟大，只会让美利坚240多年积累的所谓“光荣与梦想”加速沉沦，让美国经济社会付出更大的代价。

　　同样是大国，中国坚持走和平发展、开放发展、合作发展、共同发展的道路。面对摩擦，中方始终强调以对话弥合分歧，以谈判化解争端。与此同时，对于会给国家安全、利益、尊严和企业长远发展造成严重损害的事情，中方的态度十分明确坚定：如果美方一意孤行，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

　　（作者为本报评论员）

　　

(责编：高歌、燕勐)
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