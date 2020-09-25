人民网>>国际

美国要自欺欺人到何时！（望海楼）

姜忠奇

2020年09月25日08:17  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　美国似乎不愿放过任何一个抹黑攻击中国的机会。在百年未有之大变局叠加新冠肺炎疫情的背景下，国际社会隆重纪念联合国成立75周年，希望以此为契机维护多边主义，采取一致行动应对危机。然而，美国却利用这个机会，罔顾事实、造谣挑衅，对中国进行无理指责，肆意散布“政治病毒”。如此颠倒黑白、栽赃陷害的做派，与团结合作、携手抗疫的国际共识完全背道而驰。

　　美国的指责抹黑毫无事实根据，骗不了任何人。新冠肺炎疫情发生以来，中国采取的每一步行动都有据可查、有例可证。无论是第一时间向国际社会通报疫情信息，还是尽己所能向包括美国在内的许多国家提供援助，无不体现出中国公开、透明、负责任的态度。中国为全球抗疫作出的重要贡献，得到国际社会高度认可和普遍赞扬。此外，中国在应对气候变化、保护生态环境等方面作出的努力和取得的成就，同样有目共睹，任何人都无法否认。在确凿事实面前，美国却像鸵鸟一样把头埋在沙里，假装视而不见，真不知道要自欺欺人到什么时候！

　　美国屡次恶意抹黑中国，无非是为栽赃陷害、祸水东引，从而达到推卸自身责任、分散舆论“炮火”等政治目的。拥有世界最先进医疗技术、最完备医疗体系的美国，如今却成为世界上新冠肺炎确诊和死亡病例最多的国家，个中缘由值得深思。可以说，美国对疫情的应对一塌糊涂。对此，美国疾病控制与预防中心前主任汤姆·弗里登直言不讳：“如果美国的应对措施更有效，成千上万的美国人就不会死亡。”即便如此，美国没有把心思放在抗击疫情上，而是妄图用强权裁剪现实，把责任推给太平洋对岸的中国。英国《金融时报》等不少西方媒体一针见血地指出，美国政客不遗余力地妖魔化中国，“充满了政治算计”。

　　秕言谬说即便调门再高，终究应者寥寥。前不久，联合国大会通过一项决议，敦促会员国通过加强国际合作与团结互助应对疫情。这项决议得到了压倒性多数通过，美国却投出了反对票。这次，美国又出于一己之私，在联大期间蓄意挑起对立，制造分裂。可见，在绝大多数国家和国际组织呼吁坚持多边主义、加强团结合作以应对全球性挑战之际，美国显然站在了历史的对立面，其种种霸权、霸凌、霸道行径，不得人心，更不会得逞。

　　事实证明，一味地推卸责任、诿过于人，解决不了自己的任何问题，更应对不了人类面临的共同挑战。美国白宫前俄罗斯事务高级顾问菲奥娜·希尔明确指出：“现在美国内部充满分歧，导致这一局面的不是俄罗斯和中国，而是美国自己。”美国与其继续操弄那些“甩锅”的拙劣把戏，不如将时间和精力用于控制疫情、挽救生命，抓紧解决好自身存在的问题。毕竟，这类自欺欺人的闹剧、老掉牙的套路，只会彻底暴露自身的虚伪与失败。

　　（作者为本报评论员）

(责编：高歌、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved