美国要自欺欺人到何时！（望海楼）

美国似乎不愿放过任何一个抹黑攻击中国的机会。在百年未有之大变局叠加新冠肺炎疫情的背景下，国际社会隆重纪念联合国成立75周年，希望以此为契机维护多边主义，采取一致行动应对危机。然而，美国却利用这个机会，罔顾事实、造谣挑衅，对中国进行无理指责，肆意散布“政治病毒”。如此颠倒黑白、栽赃陷害的做派，与团结合作、携手抗疫的国际共识完全背道而驰。

美国的指责抹黑毫无事实根据，骗不了任何人。新冠肺炎疫情发生以来，中国采取的每一步行动都有据可查、有例可证。无论是第一时间向国际社会通报疫情信息，还是尽己所能向包括美国在内的许多国家提供援助，无不体现出中国公开、透明、负责任的态度。中国为全球抗疫作出的重要贡献，得到国际社会高度认可和普遍赞扬。此外，中国在应对气候变化、保护生态环境等方面作出的努力和取得的成就，同样有目共睹，任何人都无法否认。在确凿事实面前，美国却像鸵鸟一样把头埋在沙里，假装视而不见，真不知道要自欺欺人到什么时候！

美国屡次恶意抹黑中国，无非是为栽赃陷害、祸水东引，从而达到推卸自身责任、分散舆论“炮火”等政治目的。拥有世界最先进医疗技术、最完备医疗体系的美国，如今却成为世界上新冠肺炎确诊和死亡病例最多的国家，个中缘由值得深思。可以说，美国对疫情的应对一塌糊涂。对此，美国疾病控制与预防中心前主任汤姆·弗里登直言不讳：“如果美国的应对措施更有效，成千上万的美国人就不会死亡。”即便如此，美国没有把心思放在抗击疫情上，而是妄图用强权裁剪现实，把责任推给太平洋对岸的中国。英国《金融时报》等不少西方媒体一针见血地指出，美国政客不遗余力地妖魔化中国，“充满了政治算计”。

秕言谬说即便调门再高，终究应者寥寥。前不久，联合国大会通过一项决议，敦促会员国通过加强国际合作与团结互助应对疫情。这项决议得到了压倒性多数通过，美国却投出了反对票。这次，美国又出于一己之私，在联大期间蓄意挑起对立，制造分裂。可见，在绝大多数国家和国际组织呼吁坚持多边主义、加强团结合作以应对全球性挑战之际，美国显然站在了历史的对立面，其种种霸权、霸凌、霸道行径，不得人心，更不会得逞。

事实证明，一味地推卸责任、诿过于人，解决不了自己的任何问题，更应对不了人类面临的共同挑战。美国白宫前俄罗斯事务高级顾问菲奥娜·希尔明确指出：“现在美国内部充满分歧，导致这一局面的不是俄罗斯和中国，而是美国自己。”美国与其继续操弄那些“甩锅”的拙劣把戏，不如将时间和精力用于控制疫情、挽救生命，抓紧解决好自身存在的问题。毕竟，这类自欺欺人的闹剧、老掉牙的套路，只会彻底暴露自身的虚伪与失败。

（作者为本报评论员）

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