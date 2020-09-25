人民网>>国际

认清“当代海盗”的真面目(国际论坛)

沈  逸

2020年09月25日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　美方以所谓“国家安全”为由要求中国互联网企业强制出售，这是赤裸裸的强盗做派、霸道行径，是美国对他国企业的政治敲诈，已彻底让国际社会看清其“贼喊捉贼”的真面目

　　

　　美方今年8月签署行政令，要求中国字节跳动公司在90天内剥离其子公司TikTok（抖音海外版）在美国运营的所有权益。9月14日，TikTok声明该公司已将一份方案提交给美国政府。美国甲骨文公司当天表示，已与字节跳动达成协议，成为其“可信技术提供商”，该协议需美国政府批准。但美国很快就有政客迫不及待地跳出来，来自密苏里州的共和党参议员霍利就是其中典型的代表。霍利声称该合作“不可接受”，TikTok必须将业务、代码和算法“全部卖给一家美国公司”，还威胁称“维护美国人安全的唯一可行办法，就是在美国有效地彻底禁止TikTok应用”。9月17日，美国共和党参议员鲁比奥甚至联合数名参议员，一起怂恿美国政府禁止中国企业保留、控制或修改TikTok的代码或算法。

　　应当看到，美国一些政客极为准确地演示了何谓“强制技术转让”：首先，以各种名目描述所谓美国“国家安全”遭到威胁，在TikTok这里是所谓美国用户数据面临威胁；其次，将这种威胁与被盯上的目标企业的核心资产挂钩，在TikTok这里就是将目标从所谓美国用户数据，转向TikTok的全部代码和作为企业核心资产的算法；第三，在形式上用所谓美国的国内法或者安全审核程序作为掩护，对目标企业施加巨大的压力，要求在限定时间内以极为不利的条件出售被盯上的全部资产。

　　近年来，美方大搞贸易战，一再抛出所谓中国“强制技术转让”的荒谬论调，声称本国企业是“强制技术转让”的受害者。但事实证明，真正熟练于对他国企业的核心资产以及关键技术进行巧取豪夺的“当代海盗”，恰恰在华盛顿。美方以所谓“国家安全”为由，动用国家力量要求中国互联网企业强制出售，这是赤裸裸的强盗做派、霸道行径，已彻底撕下了自由竞争、市场原则的虚伪面纱，让国际社会看清其“贼喊捉贼”的真面目。

　　这个“当代海盗”的猎物范围极为广泛，欧洲、日本均有大型企业成为其抢掠对象，说明任何非美国企业，无论其母公司所在国与美国的关系如何，都有成为猎物的可能。以《美国陷阱》为代表的著述，就揭露了美方假借各种名目巧取豪夺法国阿尔斯通公司的行径。如今，通过对华为、中兴等中国特定企业进行政治打压，美方还在不断刷新和深化人们对其“当代海盗”真实面目的认识。

　　巧取豪夺不等于最终得利。当年，成功“围猎”法国阿尔斯通的美国通用电气，并没有因此继续辉煌，反而因为过度依赖非正当手段的围猎失去了市场竞争力，很快因消化不良而陷入巨大的困境。当然，贪婪的海盗本性决定了他们不懂得自省。面对美方围猎的各国企业别无选择，只有团结起来，共同抵制美方这种无耻行径，充分运用各种方式保障自身正当权益，展开有理、有利、有节的斗争，让美方重新回到务实解决问题的轨道上来。

　　（作者为复旦大学教授、复旦大学网络空间国际治理研究基地主任）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月25日 16 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved