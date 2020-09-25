认清“当代海盗”的真面目(国际论坛)

美方以所谓“国家安全”为由要求中国互联网企业强制出售，这是赤裸裸的强盗做派、霸道行径，是美国对他国企业的政治敲诈，已彻底让国际社会看清其“贼喊捉贼”的真面目

美方今年8月签署行政令，要求中国字节跳动公司在90天内剥离其子公司TikTok（抖音海外版）在美国运营的所有权益。9月14日，TikTok声明该公司已将一份方案提交给美国政府。美国甲骨文公司当天表示，已与字节跳动达成协议，成为其“可信技术提供商”，该协议需美国政府批准。但美国很快就有政客迫不及待地跳出来，来自密苏里州的共和党参议员霍利就是其中典型的代表。霍利声称该合作“不可接受”，TikTok必须将业务、代码和算法“全部卖给一家美国公司”，还威胁称“维护美国人安全的唯一可行办法，就是在美国有效地彻底禁止TikTok应用”。9月17日，美国共和党参议员鲁比奥甚至联合数名参议员，一起怂恿美国政府禁止中国企业保留、控制或修改TikTok的代码或算法。

应当看到，美国一些政客极为准确地演示了何谓“强制技术转让”：首先，以各种名目描述所谓美国“国家安全”遭到威胁，在TikTok这里是所谓美国用户数据面临威胁；其次，将这种威胁与被盯上的目标企业的核心资产挂钩，在TikTok这里就是将目标从所谓美国用户数据，转向TikTok的全部代码和作为企业核心资产的算法；第三，在形式上用所谓美国的国内法或者安全审核程序作为掩护，对目标企业施加巨大的压力，要求在限定时间内以极为不利的条件出售被盯上的全部资产。

近年来，美方大搞贸易战，一再抛出所谓中国“强制技术转让”的荒谬论调，声称本国企业是“强制技术转让”的受害者。但事实证明，真正熟练于对他国企业的核心资产以及关键技术进行巧取豪夺的“当代海盗”，恰恰在华盛顿。美方以所谓“国家安全”为由，动用国家力量要求中国互联网企业强制出售，这是赤裸裸的强盗做派、霸道行径，已彻底撕下了自由竞争、市场原则的虚伪面纱，让国际社会看清其“贼喊捉贼”的真面目。

这个“当代海盗”的猎物范围极为广泛，欧洲、日本均有大型企业成为其抢掠对象，说明任何非美国企业，无论其母公司所在国与美国的关系如何，都有成为猎物的可能。以《美国陷阱》为代表的著述，就揭露了美方假借各种名目巧取豪夺法国阿尔斯通公司的行径。如今，通过对华为、中兴等中国特定企业进行政治打压，美方还在不断刷新和深化人们对其“当代海盗”真实面目的认识。

巧取豪夺不等于最终得利。当年，成功“围猎”法国阿尔斯通的美国通用电气，并没有因此继续辉煌，反而因为过度依赖非正当手段的围猎失去了市场竞争力，很快因消化不良而陷入巨大的困境。当然，贪婪的海盗本性决定了他们不懂得自省。面对美方围猎的各国企业别无选择，只有团结起来，共同抵制美方这种无耻行径，充分运用各种方式保障自身正当权益，展开有理、有利、有节的斗争，让美方重新回到务实解决问题的轨道上来。

（作者为复旦大学教授、复旦大学网络空间国际治理研究基地主任）

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 16 版）

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