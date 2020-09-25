美国疫情防控形势愈加严峻(国际视点)

核心阅读

自9月中旬起，美国单日新增新冠肺炎确诊病例和死亡病例再次上升。专家预计，随着复学季和流感季来临，美国疫情防控形势将愈加严峻。

美国约翰斯·霍普金斯大学9月23日发布的新冠肺炎疫情统计数据显示，美国累计新冠肺炎确诊病例超过693万例，累计死亡病例超过20万例。根据华盛顿大学健康指标与评估研究所的数据，新冠肺炎成为美国仅次于心脏病的第二大死因。

“疫情的严峻态势超出许多民众预期”

入秋后，美国疫情相关指标又有抬头趋势。《华盛顿邮报》分析最近的疫情曲线认为，美国西部和南部多州的新增病例在7月底达到顶峰后，新增病例数曾有所减少。近期，全美的新增病例数又出现增长态势。过去一周，美国平均每天报告41812例新增病例，比两周前的平均水平增加了7%。目前疫情热点地区转向了威斯康星、蒙大拿和北达科他州等中部地区，新冠病毒正在农村社区和大学城广泛传播。

自8月底以来，美国有27个州和美属波多黎各的新增病例数都有所增加。约翰斯·霍普金斯大学健康安全中心的流行病学家詹妮弗·纳佐说：“目前没有一个州是安全的，最坏的情况并没有过去，任何州都无法放松警惕。”

《赫芬顿邮报》评论说，美国疫情在9月22日达到了一个“令人忧伤的里程碑”，死亡病例超过20万例。随着北半球气温逐渐下降，专家担心新冠肺炎疫情与流感季相互叠加，可能进一步加大防控难度。

明尼苏达大学流行病学家迈克尔·奥斯特霍尔姆说：“我认为，秋天的病例将会显著增加，目前只是刚刚开始。”根据华盛顿大学健康指标与评估研究所的评估，到明年1月1日，美国的新冠肺炎死亡总数将达到37.8万例。

“美国疫情的严峻态势超出许多民众预期。”美国有线电视新闻网评论说，当美国国家过敏症与传染病研究所主任安东尼·福奇今年3月份指出疫情严重性时，包括白宫官员在内的很多人认为福奇是在散布恐慌。随后，美国的新冠肺炎患者死亡人数在4月份超过5万，5月份超过10万，7月份超过15万，9月份超过20万。疫情暴发以来，美国平均每天有858人死于新冠肺炎，死亡总人数超过了美国在朝鲜战争、越南战争、海湾战争、阿富汗战争和伊拉克战争死亡人数的总和。

“复学对下一阶段疫情防控带来巨大挑战”

年轻群体感染率陡增是美国疫情近期发展的新特点之一。校园疫情加剧引起民众广泛忧虑。今年秋天，美国部分公立中小学恢复课堂教学。美国联邦和州一级政府机构没有就校园内出现的新冠肺炎病例做详细统计，但据独立机构统计，截至9月20日，美国中小学校园的病例数量已经超过了2.1万例。

仅在9月6日到12日这一周，全美各大学就确诊新冠肺炎感染病例3.6万多起。迄今为止，美国已有1100所大学报告了8.8万新冠肺炎确诊病例。全美203个学生人口占总人口10%以上的大学城，约有一半正处于疫情高峰。

今年夏天，白宫曾一再要求各州中小学尽快开学，称新冠病毒对未成年人影响不大。美国疾病控制与预防中心最新研究显示事实并非如此。该机构9月15日发布的一份报告指出，从2月到7月，美国21岁及以下年龄段共报告391814例新冠肺炎确诊病例和121例死亡病例。

美国有线电视新闻网统计说，目前得克萨斯、佛罗里达、艾奥瓦和阿肯色4个州要求公立学校必须开放课堂教学，其他多数州允许每个县、每个学区根据当地疫情自主决定。

佛罗里达州是疫情反弹的重灾区。9月22日，该州迈阿密戴德县公立学校宣布，下个月开始一周5天的正常课堂教学。迈阿密戴德县公立学校是全美第四大公立学校，拥有中小学生35万人。《纽约时报》报道称，在校园疫情大幅扩散的情况下，迈阿密戴德县恢复课堂教学的决定遭到诸多反对。校董事会成员卢比·纳瓦罗说：“在重新开学方面，我们并没有准备好。”

美国教师联合会得克萨斯州分会主席泽夫·卡波说：“随着更多学生返回校园，感染人数会继续增加。复学对下一阶段疫情防控带来巨大挑战。”《华盛顿邮报》说，在重新开放课堂教学的学校中，每个学校在是否要求教师和学生戴口罩、是否取消大型活动等规定都不相同。学生返校可能加剧疫情的社区传播风险。

“结束疫情不能寄希望于奇迹，需要政府严肃对待”

“美国疫情何以至此？”安东尼·福奇9月21日在接受媒体采访时说，疫情应对本是一个纯粹的公共卫生问题，但在美国却变成了政治话题、党派辩论的话题。“美国处于一个分裂的社会，使我们的社会变得易政治化，导致在疫情应对上难以传递一致的信息。这真的非常不幸。”

新冠疫苗开发领域的政治化同样让民众感到困惑。疫苗究竟何时能面世、何时能分发、普通人何时能接种，各种信息扑朔迷离。白宫近日表示，美国在新冠疫苗研发上进展顺利，政府可在10月或11月开始分发疫苗，在今年年底前能分发至少1亿剂疫苗。

美疾控中心并不认同白宫的乐观判断。美疾控中心主任雷德菲尔德近日在参加国会参议院听证会时表示，预计疫苗接种将在11月或12月开始，但届时能够提供的疫苗数量有限，只能先给医护人员或者老年人等最需要的人群接种。雷德菲尔德称，还需要至少6到9个月时间才有可能让所有民众接种疫苗，在预防新冠病毒方面，戴口罩比疫苗更加管用。

美国皮尤研究中心9月8日至9月13日对10093名美国成年人进行的调查发现，由于担心美国政府为匆忙推出疫苗而放松安全标准，仅有51%的美国人表示愿意接种该疫苗，这一数字与5月份相比下降了21个百分点。

“新冠病毒对人类来说还有许多未解之谜，结束疫情不能寄希望于奇迹，需要政府严肃对待。”《华盛顿邮报》专栏作家格雷格·萨金特撰文表示，应对疫情需要美国政府与公私部门及国际社会建立起紧密的合作，而不是继续破坏抗疫国际合作并嘲笑戴口罩的人。

（本报华盛顿9月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 16 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)