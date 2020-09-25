中方在人权理事会期间介绍香港局势真相

本报布鲁塞尔9月24日电 （记者方莹馨）日内瓦消息：9月23日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团在联合国人权理事会第四十五次会议期间，举办“香港：在更安全的环境中享有人权”主题视频会议。

中国常驻日内瓦代表陈旭大使到会致辞。中国国务院港澳事务办公室法律司副司长奚俊坚，香港特区行政会议非官守成员汤家骅，香港新民党主席、特区立法会议员叶刘淑仪，香港特区青年发展委员会委员林琳作为嘉宾发言。俄罗斯、欧盟、法国、德国、巴基斯坦、南非、埃及、葡萄牙、瑞士、斯洛文尼亚、新西兰、乍得、老挝、柬埔寨、委内瑞拉、墨西哥、科威特、阿曼、阿尔及利亚等常驻使节和外交官、人权高专办官员、非政府组织代表及中外媒体参加。

陈旭表示，中国从国家层面建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，有助于“一国两制”行稳致远和香港的长期繁荣稳定，得到了包括香港各界在内的全国人民的坚决拥护，也得到了国际社会大多数成员的支持。今年6月至7月，70余国代表在人权理事会发言支持中国通过香港国安法，支持中国在香港实施“一国两制”。美国、英国、加拿大等少数国家出于政治目的，肆意干涉香港事务，妄图在香港制造混乱和动荡，损害中国主权和领土完整，其图谋注定不会得逞。中国政府坚决反对任何人、任何势力在中国制造不稳定、分裂和动乱，坚决反对任何国家借涉港问题干涉中国内政。

奚俊坚表示，制定香港国安法是作为中国最高国家权力机关的全国人大及其常委会的宪制权力和责任，合理合法。该法充分体现尊重和保护人权的原则，完全符合国际人权公约，其针对的主要是危害国家安全的犯罪行为，与绝大多数安分守法的香港居民无关。他们依据香港基本法和有关人权公约适用于香港的规定而享有的各项权利和自由不会受到影响，他们在和平安全环境下可以更好地行使上述权利和自由。

汤家骅表示，美国等西方国家对香港国安法的负面反应令人惊讶，他们指责香港国安法“违反”《中英联合声明》、香港人民自由受到该法侵蚀十分荒谬。维护国家安全和享有自由是一个硬币的两面，香港国安法很好地保障了二者平衡。香港国安法定罪清晰，符合当代标准，充分尊重香港的司法体系。国安法通过后，香港社会已经逐步恢复正常，香港人民享有的各项权利和自由未受到影响。

叶刘淑仪结合亲身参与中英香港问题谈判的经历，指出很多西方国家借口《中英联合声明》攻击抹黑香港国安法，他们很多人根本没有读过《联合声明》，《联合声明》也根本没有禁止中国通过立法保护国家安全和领土主权的条款。无论实行什么政治制度，各国均有权保护自身国家安全和领土完整。美国、英国、德国、澳大利亚等均有类似法律。西方国家应该认真倾听香港人民心声，客观看待香港国安法。

林琳表示，去年以来香港饱受暴力之苦。示威者包围警察总部、在立法会大楼悬挂象征独立的黑旗、袭击机场、玷污国徽、向警察投掷毒气弹、气体炸弹和不明化学物质。警察及其家人信息遭曝光，并持续遭受死亡威胁。香港国安法的出台给香港民众带来希望，满足了香港市民对安宁与稳定的渴望。香港的未来绝不在美国和英国殖民政府手中。她敦促那些声称“与香港站在一起”的西方政客不要将香港作为政治棋子，停止利用香港污名化中国。

参加会议的巴基斯坦常驻团副代表安德拉比大使表示，香港特区是中国不可分割的一部分，各国均有权通过立法维护国家安全；香港国安法能够有效堵塞香港法律漏洞，其内容和实践均符合国际人权公约，将使“一国两制”更好在香港得以实施；70余国在人权理事会发言支持香港国安法，体现了国际社会的主流意见。

老挝常驻团副代表西萨凯斯表示，国家安全立法是各国主权，根本不是人权问题。香港人民的权利和自由只有在安全环境下才能得到有效保障；老挝支持和欢迎中国通过香港国安法，此举十分必要和及时，将有力保障香港长治久安和繁荣稳定。

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 03 版）

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