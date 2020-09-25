推动构建人类命运共同体（和音）

世界和平不可分割，人类命运休戚与共。参加联合国维和行动30年来，中国军队以实实在在的行动让和平之光照亮世界，为发展营造和平稳定的环境，把温暖、爱心和友谊传递到四面八方。正如国务院新闻办近日发布的《中国军队参加联合国维和行动30年》白皮书所宣示的：履行大国担当、维护世界和平、服务构建人类命运共同体，始终是中国军队参加联合国维和行动的初心和使命。

命运与共，是中国维和官兵经历汗与泪、血与火考验熔铸的坚定信念。“大千世界，我也许只是一根羽毛，但我也要以羽毛的方式承载和平的心愿。”中国维和女警察和志虹生前在日记中写下的话，既是中国维和人员天下情怀的体现，也是他们捍卫世界和平的誓言。迎着朝霞出发、披着星光归营，在枪声中入睡、在炮声中惊醒，哪里有任务，哪里就有中国维和军人迎难而上的身影。30年来，中国军队参加25项联合国维和行动，累计派出维和官兵4万余人次，16名官兵献出了宝贵的生命。中国维和官兵用汗水和青春浇灌美丽的和平之花，用热血和生命撑起和平的蓝天。

发展和安全并重，标本兼治解决冲突根源，和平才可持续。中国军队在维和行动中，既为冲突国家和地区创造安全稳定环境，也积极参与医疗卫生、人道救援、环境保护、民生发展、社会重建等工作，提供更多公共服务产品，努力为当地人民点亮发展的希望。30年来，中国军队累计新建和修复道路1.7万多千米、桥梁300多座，排除地雷及未爆炸物1.4万余枚，完成大量平整场地、维修机场、搭建板房、构筑防御工事等工程保障任务，累计接诊救治病人、抢救伤员24.6万余人次。在极度贫水的苏丹达尔富尔，中国工兵分队给水官兵克服重重困难，先后在当地打井14口，有效缓解当地人民的饮水难题。联合国负责维和事务的副秘书长让—皮埃尔·拉克鲁瓦指出：“中国维和人员保护平民、维护治安、开展基建、改善民生，为世界和平发展作出了巨大贡献。”

中国维和官兵不仅是和平的守护人，还是友谊的传播者。中国赴刚果（金）医疗分队与驻地布卡武市“国际儿童村”结成对子，用真情传递爱心和温暖，中国女官兵被孩子们亲切称作“中国妈妈”，这一爱心接力棒已经接续17年，在当地传为佳话。中国赴南苏丹维和部队向当地人民传授农业技术、赠送农具菜种，建起“蓝盔农场”，满足自身需求的同时还向当地人免费供应。中国赴黎巴嫩维和部队组织开设中国文化和汉语课程，传播中国“和文化”，深受当地学生欢迎。中国维和官兵以亲身实践证明，文明差异不应该成为世界冲突的根源，文明互鉴可以成为推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。

中国积极参加联合国维和行动，是携手各国推动构建人类命运共同体的应有之义。当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，国际安全形势不稳定性不确定性增加，世界和平面临多元威胁。中国军队将继续加大联合国维和行动参与力度，全面提升维和能力，忠实履行使命任务，为维护世界和平作出更大贡献。中国推动完善维和行动体系，标本兼治解决冲突根源。中国坚持共商共建优势互补，构筑新型维和伙伴关系。中国支持改进安理会维和授权，全面提升维和行动效能。中国支持充分发挥能力待命机制作用，提高快速反应水平。中国主张积极应对多种风险威胁，切实保障维和人员安全。

“为维和而行动”，这是联合国发出的倡议，各国理当积极响应。无论国际风云如何变幻，中国都将同所有爱好和平的国家一道，坚定捍卫和践行多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基石的国际关系基本准则，推动构建人类命运共同体，携手建设更加美好的世界。

《 人民日报 》（ 2020年09月25日 03 版）

(责编：岳弘彬)