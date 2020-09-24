王毅谈亚洲国家拥有的共同理念和共同利益

人民网北京9月24日电（记者吴刚）2020年9月24日，国务委员兼外长王毅在出席亚信成员国外长视频特别会议时表示，亚洲各国历史国情、社会制度、文化传统不尽相同，面临诸多热点问题和矛盾分歧。但我们之间有着更为广泛的共同理念和共同利益，使我们得以超越分歧和差异，不断加强团结，不断升华信任，不断拓展合作。

我们都秉持多元平等的文明观。作为亚洲古老文明的传承者，我们认为世界应是多元的，文明应是多样的，各国也应是平等的，没有一种文明可以凌驾于其他文明之上，更不应蓄意挑起文明冲突。各国应当超越意识形态和社会制度不同，相互尊重、相互欣赏、相互借鉴、相互成就。

我们都肩负发展振兴的历史使命。加快国家发展，改善人民生活，实现民族复兴，是亚洲各国的共同愿望。各国都在探索符合本国国情的发展道路，应当加强治国理政经验的沟通交流，深化发展战略的对接协同，共同实现更高水平的发展。

我们都主张和平解决争端。面对相互交织的传统与非传统挑战，谁都不可能独善其身，各成员国都重视与邻国发展友好合作，追求与邻为善，以邻为伴。都反对动辄使用武力，反对强权干涉，主张发挥亚洲人的独特智慧，通过平等对话，寻找可持续的政治解决方案。

我们都坚守多边主义价值。支持以联合国为核心的多边体系，遵守以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系准则，认同联合国及其专门机构在国际事务中的重要作用，是亚信成员的最大共识。为此，各成员国都主张积极开展各种区域及次区域多边合作，致力于促进国际体系多极化和国际关系民主化。

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