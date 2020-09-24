“社会组织对国际发展事业的贡献”视频研讨会在人权理事会会议期间举行

人民网布鲁塞尔9月24日电（记者方莹馨）日内瓦消息：在联合国人权理事会第45次会议期间，中国民间组织国际交流促进会9月16日主办“社会组织对国际发展事业的贡献”主题视频研讨会，与会代表围绕中国减贫成就、联合国2030年可持续发展目标、中国少数民族地区脱贫减贫情况、国际扶贫经验等话题进行了讨论。

与会代表认为，消除贫困是保障发展权的重要体现。今年是中国脱贫攻坚决胜之年，中国的减贫事业不仅有助于满足中国人民对美好生活的向往，而且有力地推进了全球可持续发展目标的实现进程和全球人权治理的发展进程，是“以发展促人权”的生动实践。

中国民间组织国际交流促进会副秘书长刘路军表示，中国社会组织在国际发展事业的进程中发挥着重要作用，尤其是在抗击新冠肺炎疫情过程中，通过物资捐赠、基础生活设施建设、志愿者派遣、经验分享等方式向国内外民众伸出援助之手，既丰富了自身参与发展事业的途径和内涵，同时也体现了社会组织的特殊优势。

中国国际扶贫中心副主任谭卫平表示，中国在脱贫攻坚领域取得的伟大成就，集中体现了中国共产党的领导和社会主义制度的政治优势，为全球减贫事业贡献了中国智慧和中国方案；社会组织是解决精准扶贫“最后一公里”的重要力量，各级社会组织的积极参与，为中国如期打赢脱贫攻坚战提供了有力支持。

联合国工业发展组织投资和技术办公室主任武雅斌表示，2020年是联合国2030年可持续发展目标“行动十年”开局之年，突如其来的新冠肺炎疫情清楚地表明，加强国际协调与合作必要而紧迫。联合国工业发展组织已在多国启动一系列发展项目，力争促进产业调整与转型，推动新技术应用，拉动就业，强化能力建设。

中国西藏文化保护与发展协会理事格桑卓玛表示，西藏减贫的经验和成就得到国际社会的认可，值得其他类似国家和地区参考和借鉴；中国绿化基金会副主席兼秘书长陈蓬表示，发展是人类社会永恒主题，产业是群众增收致富的法宝，良好生态环境就是产业发展的内生动力。

中国扶贫基金会常务副秘书长陈红涛表示，南南合作关系应在互相尊重的基础上开展，协同合作，因地制宜，做好本土化落地和实践。国际社会应该继续将消除贫困和饥饿等作为首要任务，加强南南合作，携手推动可持续发展。

埃塞俄比亚母性之本慈善协会执行主任黛博拉沃克在发言中高度赞赏中国人民取得的减贫成就，她希望和相关机构在教育、医疗等多领域继续开展合作，为该国社会发展注入新的动力。来自柬埔寨、蒙古的社会组织代表也在会上表示，中国社会组织同大家一道，通过协调各方资源、挖掘自身潜力和谋求国际合作，致力于推进国内、国际扶贫减贫、社会发展事业，为推进实现全球可持续发展目标作出重要贡献。

参加本次研讨会的有：联合国工发组织、国际计划生育联合会、柬埔寨民间社会组织联盟论坛、蒙古乌兰巴托汗噶尔迪发展中心协会、埃塞俄比亚母性之本慈善组织、中国国际扶贫中心、中国西藏文化保护与发展协会、中国绿化基金会、中国扶贫基金会、中国和平发展基金会、中国计划生育协会等社会组织的代表。

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