中国驻法大使：中法在携手抗疫中体现高水平战略协作

人民网巴黎9月23日电（记者李永群、何蒨、葛文博）9月22日，中国驻法国大使卢沙野在使馆举行中外记者会。人民网、法新社、世界报等20家中外媒体记者参加。

卢沙野表示，今年是新中国成立71周年，也是新中国发展史上极不平凡的一年。在中国共产党坚强领导下，我们妥善应对新冠肺炎疫情带来的冲击，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好各项工作，取得突出成就。打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会是中国今年最重要的任务，也是中国共产党向历史和人民作出的庄严承诺。自2012年底以来，中国贫困人口已从9899万人减少到去年底的551万人，平均每年减贫1300万人。中国减贫事业对全球减贫贡献率超过70%。近几年，中国累计解决了1600多万贫困人口饮水安全问题，对700多万贫困农户危房进行改造，对近1000万贫困人口进行易地扶贫搬迁。我们现在正进行脱贫攻坚的最后战役，到今年底将全面建成小康社会。这将意味着中国在历史上第一次彻底摆脱绝对贫困，提前10年实现2030年可持续发展议程的减贫目标。这是中华民族发展史上的里程碑，也是人类发展史上的一大壮举。

卢沙野指出，中国经济在疫情中展现了强劲的复苏势头，显示出强大的韧性和潜力。第二季度中国经济逆势增长3.2%，成为第一个恢复增长的国家，穆迪、惠誉等国际权威机构纷纷上调今年中国经济增长预期。8月份中国出口额同比增长11.6%。前8个月在华新设外商投资企业2.7万家，中国实际使用外资同比增长6.9%。调查显示，99.1%的外企表示将继续在华投资经营，89%的欧盟企业不会考虑把产业链迁出中国。施耐德电气全球两大设计中心落户中国西安，并在北京增资建设中法智能制造业示范园。欧莱雅集团在华第二季度销售额增长30%。事实证明，后疫情时代的中国依然是国际投资者首选投资目的地之一。

卢沙野强调，我们继续依靠创新驱动打造发展新引擎。中国研发人员总量、发明专利申请量连续多年稳居全球首位。中国在今年全球创新指数排名中位居第14位，成为唯一进入前30名的中等收入经济体。中国连续两年成为全球年度航天发射次数最多的国家，首次火星探测任务“天问一号”探测器成功发射升空，开启火星探测之旅。北斗导航系统最后一颗组网卫星发射成功，成为全球卫星导航系统四大核心供应商之一。中国已建成全球最大的移动宽带网络，预计今年底将部署约50万个5G基站。深圳已建成5G基站超过4.6万个，成为全球5G第一城。中国铁路营业总里程今年底将达到14.6万公里，其中高铁总里程约3.9万公里，继续领跑世界。

卢沙野表示，今年是深圳经济特区建立40周年，也是上海浦东开发开放30周年。中国始终将对外开放作为基本国策，关税水平低于世界绝大多数国家。面对保护主义逆风，中国开放的大门会越开越大，市场准入负面清单会越来越短，门槛会越来越低。中国《外商投资法》正式实施，营商环境进一步改善。我们将在本世纪中叶把海南建成具有国际影响力的高水平自由贸易港。我们提出双循环相互促进的新发展格局，持续扩大对外开放，带动后疫情时代的世界经济共同复苏。今年8月，中欧班列累计开行班次增长62%，创历史新高。前不久闭幕的中国国际服务贸易交易会吸引了来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构参会，其中世界五百强企业多达199家。第三届中国国际进口博览会将于今年11月举行，我们热忱欢迎法国企业踊跃参展。

卢沙野说，新冠肺炎疫情是百年来全球最严重的传染病大流行。面对突如其来的疫情，我们将拯救生命放在首位，不惜付出停工停产的巨大代价，全力投入疫情防控。我们用1个多月的时间初步遏制疫情蔓延势头，用2个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得武汉和湖北疫情防控的决定性成果，进而夺取了全国抗疫斗争的重大胜利。习近平主席日前在表彰大会上提炼出“生命至上、举国同心、舍生忘死、尊重科学、命运与共”的伟大抗疫精神，正是中国精神、中国力量、中国担当的真实写照。

卢沙野表示，疫情再度告诫世人，人类是荣辱与共的命运共同体。疫情暴发后，我们第一时间向世卫组织通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列信息，第一时间公布诊疗和防控方案。我们发起了新中国历史上规模最大的全球紧急人道行动，向世卫组织提供5000万美元现汇援助，向32个国家派出34支医疗专家组，向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助。我们还克服自身困难，向有需要的国家和地区出口口罩1515亿只、防护服14亿件、护目镜2.3亿个、检测试剂盒4.7亿人份，有力支持了全球疫情防控。当前全球疫情仍未探底，我们必须做好长期同病毒斗争的准备。疫苗是战胜疫情的重要武器。中国布局研发的疫苗已经有9支进入临床试验阶段，其中有4支疫苗获批开展境外三期临床试验。中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为促进疫苗的可及性和可负担性作出中国贡献。

卢沙野指出，当前，百年变局与全球疫情相互叠加，世界面临一系列新威胁新挑战。某个大国在单边主义道路上越走越远，肆意“毁约”、“退群”，严重冲击以联合国为核心的国际秩序。某些极端政治势力煽动“冷战思维”，为“麦卡锡主义”招魂，蓄意制造隔阂和对立，企图将世界推入分裂与对抗的深渊。个别国家掀起逆全球化之风，筑起保护主义藩篱和“数字铁幕”，强推世界“脱钩”，严重冲击全球供应链和产业链稳定。面对这些挑战，多边主义是唯一选择。今年是联合国成立75周年，习近平主席昨天在联合国成立75周年高级别纪念会上发表了重要讲话。中国愿以此为契机坚持和弘扬多边主义，携手世界各国推进后疫情时代的全球治理，共同构建人类命运共同体。

卢沙野说，今年是中国同欧盟建交45周年，在当前动荡的国际局势中，中国需要欧洲，欧洲更需要中国。根据欧盟统计局的数据，2020年前7个月，中国取代美国，成为欧盟的第一大贸易伙伴。中欧社会制度和发展道路不同，但这从来不是双方合作的障碍。尽管受疫情影响，中欧之间今年依然保持了密切的沟通与协调，习近平主席与欧洲领导人多次通话通信，就国际形势和中欧关系交换意见。就在上周，中德欧领导人举行视频会晤，为下阶段中欧关系规划方向，确定重点领域。双方正式签署《中欧地理标志协定》，同意加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标,共同打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系。尽管欧洲媒体对中欧关系有这样那样的不同声音，但会议达成的共识和取得的成果展现了中欧领导人登高望远的战略视野、求同存异的博大胸怀、不畏浮云遮望眼的战略定力。只要中欧双方坚持和平共处，坚持开放合作，坚持多边主义，坚持对话协商，就一定能在下一个45年，推动中欧关系迈向更高水平。

卢沙野表示，中法关系作为当今世界最稳健的大国关系之一，在携手抗疫中体现了高水平的战略协作。后疫情时代，中法人员往来快速重启，已有近千名法方各类人员通过“快捷通道”陆续赴华，每周有6班民航航班重新往返两国。着眼未来，中法要聚焦加强抗疫合作、促进经贸合作、捍卫多边主义等三大重点合作领域。加快推进核能、航空、航天等重大项目合作；积极培育在智慧城市、电动汽车、有机农食等领域新的合作增长点；落实好中法生物多样性保护和气候变化北京倡议，办好昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会和马赛世界自然保护大会，做大国积极互动、互利共赢、共谋未来、造福全球、友好相处的示范。

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