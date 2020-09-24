王毅提出推动亚信合作进程的四点建议

人民网北京9月24日电（记者吴刚）国务委员兼外长王毅24日在出席亚信成员国外长视频特别会议时表示，作为亚洲覆盖范围最广、成员国最多、代表性最强的安全合作论坛，面对百年变局和全球疫情，亚信应承担起自己的历史使命。中方愿就亚信下一阶段工作提出4点建议：

一是坚持同舟共济，携手战胜疫情。要高举团结抗疫旗帜，坚定支持世界卫生组织发挥领导协调作用，反对将疫情政治化，抵制对特定国家污名化。中方愿继续为各国抗疫提供力所能及的支持，加强抗疫国际合作，争取早日彻底战胜疫情。

二是促进战略信任，维护和平稳定。要高度警惕当前国际形势中显著上升的紧张对立因素，坚决反对煽动和制造所谓“新冷战”。各国应加强沟通与对话，构建并巩固战略互信。要继续倡导和践行共同、综合、合作、可持续的新安全观，为促进地区和世界的和平稳定发挥应有作用。

三是倡导互利共赢，实现共同发展。要继续对接发展战略，高质量共建“一带一路”，有序推进复工复产，建立更多人员往来“快捷通道”和货物出入境“绿色通道”，助力各国经济社会秩序重启。中方愿同亚洲国家分享发展机遇，实现共同发展。

四是秉持多边主义，捍卫公平正义。要以联合国成立75周年为契机，坚守多边主义理念，反对单边霸凌行径，维护联合国的权威和作用，维护国际法和国际关系准则，维护世界各国的正当发展权益，不断完善和加强全球治理体系，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。

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