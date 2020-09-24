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法国专家：西方人眼中的“悖论”缘于对中国的“误读”

人民网记者  何蒨

2020年09月24日16:17  来源：人民网-国际频道
 
法国高等公共卫生学院副院长李艾霞（Alessia Lefebure）（受访者供图）
法国高等公共卫生学院副院长李艾霞（Alessia Lefebure）（受访者供图）

法国高等公共卫生学院副院长李艾霞（Alessia Lefebure）的新书《中国大儒2.0版》今年夏季刚在法国出版。作者在接受人民网记者专访中谈到：“中国选择了一条与西方国家不同的现代化道路，但这并不妨碍中国的公共管理人才向西方学习社会管理经验。中国政府不断更新社会治理经验，同时保持了社会的稳定。西方人眼中的‘悖论’现象，其实源于西方对中国的‘误读’。”

李艾霞曾于2001年至2010年担任巴黎政治学院中国代表处主任及该大学亚太中心主任，参与巴黎政治学院和中国高校的公共管理合作培养项目。

根据自身在中国的经历，李艾霞感叹：西方人想象的中国与真实的中国相去甚远。从事公共政策研究的她，非常清楚西方人看待中国“约定俗成”的框架：“很多西方人以为，中国的社会制度与西方不同，虽然中国经济快速发展，但中国仍是一个相对封闭的社会。”李艾霞强调，事实与此完全相反，她用著作《中国大儒2.0版》告诉西方读者：“在与中国众多高校合作后，我认识到，中国社会的开放度非常高，中国社会的流动性也很强，中国人对世界各地发生的事情了如指掌。此外，在翻译出版方面，中国人也非常活跃，他们的外语学习能力很强。”所以，李艾霞总结道：“西方人想象中的‘中国社会很封闭’这种说法根本无法成立。”

李艾霞举例说，中国在公共管理硕士教育领域受到美国的影响较大，如今中国的高校及政府机构中，有不少学者和官员都毕业于美国的院校。李艾霞谈到：“有趣的是，在西方人的想象中，假如中国向西方学习公共管理，那么培养出来的公职人员就会渴望西方的社会制度，但现实恰恰相反，那些受到美国影响、接受公共管理硕士培养的年轻公职人员，反而成为了稳定中国治理体系的一部分。”她说，很多人对中国的认知仍停留在刻板印象中。“正是基于这种想象，西方人看待如今的中国，才会感到充满‘悖论’。”

李艾霞指出：“事实上，中国有很多公共管理人才有着丰富的经历，他们有着远见卓识。”

在调研中国一些大学的公共管理硕士项目（MPA）时，李艾霞看到，学员们就拆迁、人口迁徙等具体社会治理案例进行讨论。在讨论中，学员们站在决策者的角度，设身处地思考不同社会群体的利益关系，包括与上级指令发生冲突的情境，找到解决办法。李艾霞指出：“这种集体讨论的方式也打破了西方的偏见，中国的公共管理人才正是在这样的讨论中，寻找更为多样化的社会治理解决方案。”

“近几年来，我们看到越来越多的中国官员进入大型国际组织，如世贸组织、世界卫生组织等，他们的表现引人注目，对国际社会也产生了重要的影响。”李艾霞指出：这种影响并非仅仅基于中国的经济实力，更多的是来自于中国在公共管理人才领域的高质量培养，而且这些培养并非仅仅来自西方，更是中国本身的教育品质造就了高素质的公共管理人才。”

(责编：艾雯、燕勐)
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