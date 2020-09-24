多国在人权理事会批评美国单边制裁

新华社日内瓦9月23日电 9月22日，联合国人权理事会第45次会议举行与单边强制措施对人权的负面影响问题特别报告员互动对话，多国代表批评美国等实施的单边制裁导致受制裁国家人民难以获得食物、医疗等基本物资和服务，严重侵犯人权，阻碍了经济社会发展。

叙利亚、伊拉克、博茨瓦纳、印度尼西亚、马来西亚、津巴布韦、苏丹、埃及等国代表表示，单边强制措施损害了受制裁国家人民的生命权、健康权和体面生活的权利，导致有关国家无法及时获得基本医疗物资，妇女、儿童、残疾人等弱势群体深受其害。古巴、白俄罗斯谴责美对其制裁封锁是公然侵害人权的行为，美在疫情期间加大封锁和制裁严重损害有关国家购买重要医疗物资的能力，极大阻碍经济社会发展。伊朗表示，美国对伊制裁充分暴露出其对多边主义和国际法的蔑视，国际社会应追究美责任。俄罗斯、委内瑞拉表示，一些国家实施单边制裁的目的是策动“颜色革命”，呼吁国际社会抵制美国单边制裁。

中国代表指出，个别国家罔顾联合国宪章宗旨和原则及国际法准则，动辄对别国采取经济封锁、金融制裁等单边强制措施。单边强制措施强烈冲击国际政治经济秩序和全球治理体系，严重损害受制裁国发展经济和改善民生的能力，构成对人权的持续系统性侵犯。在当前新冠肺炎疫情全球蔓延的形势下，有关国家单边强制措施限制医疗防疫物品的运输供应，使受制裁国难以及时进行疫情防控和疫后恢复工作，危害有关国家民众生命健康，损害民众特别是弱势群体的权利。人权理事会和特别报告员应敦促有关国家取消单边强制措施，不再侵犯别国人民的人权。

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